Cranger Weihnachtszauber hat noch gar nicht begonnen – da geraten Fans schon ins Schwitzen

Der November steht vor der Tür – und damit steht auch die Weihnachtsmarkt-Saison in den Startlöchern. In den Wochen vor dem 1. Advent (1. Dezember) öffnen auch in NRW wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. Einer der größten in ganz Europa ist der Cranger Weihnachtszauber, der am 21. November in Herne beginnt.

Die Weihnachtskirmes ist für viele Menschen im Ruhrgebiet DAS Highlight in der Adventszeit. Zahlreiche Attraktionen warten auf die Besucher. Doch ein Detail bereitet vielen Fans schon vor der Eröffnung Kopfschmerzen.

Cranger Weihnachtszauber beginnt bald

Die Rede ist von den Cranger-Weihnachtszauber-Talern – eine beliebte Rabatt-Aktion im Rahmen des Events. Im Online-Shop können Kunden Taler für 25 Euro vorbestellen – und an Imbiss-Ständen, Fahrgeschäften und vielem mehr für einen Warenwert von 30 Euro einlösen. Sie bekommen also fünf Euro geschenkt. Kein Wunder, dass der Andrang entsprechend groß ist.

Schon jetzt ist der Vorverkauf der Taler in vollem Gange. Das Problem: Man kann die Taler im Netz zwar vorbestellen – abgeholt werden können sie aber nur vor Ort in Herne. Und das auch nur mit einem vorher online ausgemachten Termin.

100 Termine pro Tag gibt es im Kirmes-Zeitraum vom 21. November bis zum 31. Dezember, jeweils zwischen 14 und 20 Uhr. Und die sind natürlich schnell vergriffen, gerade an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Am Eröffnungstag sind jetzt – rund einen Monat zuvor – nur noch vier Termine verfügbar (Stand: 26. Oktober, 20.30 Uhr).

Alle anderen Interessenten sollten also ihren Besuch am Cranger Weihnachtszauber rechtzeitig planen, um noch einen Termin für die Abholung ihrer Taler ergattern zu können.

An diesem Tag gibt es keine Termine

An einem Tag gibt es jedoch für niemanden Termine. Für den 24. November 2024 kann kein Besucher einen Abholtermin buchen. Nicht, weil der Tag bereits ausverkauft wäre – nein, am 24. November ist Totensonntag. Da haben fast alle Weihnachtsmärkte in NRW geschlossen – auch der Cranger Weihnachtszauber.