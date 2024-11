Cranger Weihnachtszauber macht es offiziell – Besucher scharren schon mit den Hufen

Erst die Weihnachtsmärkte in Essen und Oberhausen – und nun zieht auch der Cranger Weihnachtszauber nach. Auf diese Ankündigung haben Besucher jetzt sehnlichst gewartet. Weihnachtsmarkt-Liebhaber können es kaum abwarten.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Essen: Kurz nach Eröffnung ist es raus – Veranstalter reibt sich die Augen

„Die größte Weihnachtskirmes Deutschlands“ – so wirbt der Cranger Weihnachtszauber, der wie schon die Jahre zuvor, auf dem bekannten Kirmesplatz in Herne stattfindet. Und endlich haben die Betreiber jetzt auch Informationen zum offiziellen Start des Weihnachtsmarkts gegeben.

Cranger Weihnachtszauber startet schon bald

Am Donnerstag, den 21. November, ist es endlich so weit. Um 14 Uhr öffnen sich die Tore des Cranger Weihnachtszaubers und Besucher können sich auf der Weihnachtskirmes vom Festtags-Feeling berauschen lassen. Auf dem insgesamt 30.000 Quadratmeter großen Gelände steht nun ein winterlicher Weihnachts-Themenpark, auf dem niemand zu kurz kommt. Schon zum sechsten Mal findet der Weihnachtsmarkt auf dem Kirmesplatz in Herne statt.

+++Weihnachtsmarkt in NRW ist Spitzenreiter in Europa – bist du schon dort gewesen?+++

Über vier Wochen wurde der Cranger Weihnachtszauber nun aufgebaut. Doch jetzt „ist das Gelände bereit für seine Gäste“, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Weihnachtsmarkt voller Superlative

Der Cranger Weihnachtszauber hat nicht nur einen Superlativ sein Eigen zu nennen. Im Mittelpunkt der Weihnachtskirmes ragt der größte mobile Weihnachtsbaum der Welt in den Himmel. Außerdem findest du hier 400 echte Weihnachtsbäume sowie 10 Kilometer Weihnachtsgirlanden, die mit 48.000 Weihnachtskugeln und 26.000 Deko-Schleifen dekoriert sind.

Mehr spannende News:

Zudem wurde insgesamt 1.200 Liter Kunstschnee sowie 108 Tonnen Holzhackschnitzel, die den Boden bedecken, genutzt, um eine weihnachtliche Stimmung zu garantieren. Der Cranger Weihnachtszauber hat, als die größte Weihnachtskirmes Deutschlands, also nicht nur ein Highlight zu bieten.