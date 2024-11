Weihnachtsmarkt Essen: Kurz nach Eröffnung ist es raus – Veranstalter reibt sich die Augen

Neues Jahr, neue Auszeichnung. Zum zweiten Mal ist der Weihnachtsmarkt Essen 2024 zum besten Weihnachtsmarkt Deutschlands gewählt worden. Und das ist noch nicht alles: Das Online-Reiseportal „European Best Destinations“ verlieh dem Weihnachtsmarkt Essen in diesem Jahr sogar noch einen Preis als europaweiter Spitzenreiter (mehr dazu hier >>>).

Die Neugier der Menschen aus der Umgebung sollte also geweckt sein. Schon nach der ersten Preisverleihung zum besten deutschen Weihnachtsmarkt machten Anwohner eine besondere Beobachtung. In diesem Jahr scheint die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten.

Weihnachtsmarkt Essen: Erstes Wochenende sprengt alle Dimensionen

Es hat gewaltig geknallt am ersten Wochenende in der Essener Innenstadt. Seitdem ist klar, dass die Anziehungskraft des diesjährigen Weihnachtsmarkts offenbar noch einmal zugenommen hat. „Wir haben rund 180.000 Besucher gezählt“, verrät eine Sprecherin von „Essen Marketing“ im Gespräch mit DER WESTEN und verdeutlicht die Relationen: „Das waren so viele wie sonst am dritten Adventswochenende.“

Schon in den vergangenen Jahren sind vermehrt Reisebusse aus dem Ausland aufgefallen, die Touristen auch aus den Nachbarländern nach Essen brachten. Sie alle wollen offenbar wissen, warum der Essener Weihnachtsmarkt in den Umfragen so abräumt. Die Stadt Essen hat mittlerweile sogar einen zentralen Busparkplatz auf dem Berthold-Beitz-Boulevard eingerichtet, um dem Andrang aus dem Ausland gerecht zu werden.

Wirbel um Preise prallt ab

Und auch aus der näheren Umgebung dürfte es viele am Wochenende nach Essen gezogen haben. Schließlich hatten die großen Weihnachtsmärkte in Dortmund und Bochum noch nicht eröffnet. Ein Besucher aus Bochum beschwerte sich dabei allerdings über die Preis-Entwicklung beim Glühwein (hier alle Details >>>).

Nach dem ersten Wochenende musste ein Stand übrigens vorübergehend schließen. Nach Angaben des Veranstalters hatten Besucher Bedenken über das Angebot des Schaustellers geäußert. Worum es dabei ging, erfährst du hier >>>