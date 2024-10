Nach Absage beim Cranger Weihnachtszauber: Jetzt strömen Glühwein-Fans hierhin!

Die Weihnachtszeit kommt unaufhörlich näher. Nicht mehr lange, dann eröffnen auch die ersten Weihnachtsmärkte. Startschuss für den Cranger Weihnachtszauber ist der 21. November 2024, doch ein Stand wird in diesem Jahr fehlen: der Glühwein-Stand von Steinmeister.

Nach seiner Absage hat der Gastronom seine Kunden nun aber mit einer Neuigkeit überrascht. Den Stand beim Cranger Weihnachtszauber wird es zwar definitiv nicht geben, dafür gibt es nun aber eine andere Möglichkeit, um ordentlich Glühwein zu schlürfen.

Statt Cranger Weihnachtszauber: „Oskar am Kanal“ bleibt offen

Eigentlich gehörte der Glühwein-Stand von Oskar Steinmeister, Chef des Herner Betriebs Steinmeister, auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne immer zu den beliebtesten Ständen. In diesem Jahr wird er dort aber nicht zu finden sein. Aus Personalmangel, wie er erklärte, verzichtet Steinmeister in diesem Jahr auf den Stand (>>> wir berichteten).

Nun könnte klar sein, warum er kein Personal hat: Die beliebte Beachbar „Oskar am Kanal“ des Betriebs Steinmeister wird winterfest gemacht und bleibt offen. „Dieses Jahr eröffnen wir Oskar am Kanal zum ersten Mal auch über die Wintermonate. Dazu bauen wir unsere Gastronomie für euch aktuell komplett um“, verkündet die Lokalität jetzt bei Instagram.

Glühwein gibt’s ab Mitte November auch am Kanal

Vom 14. November bis zum 5. Januar soll die Location im weihnachtlichen Ambiente erstrahlen. Von Donnerstag bis Sonntag ist der Biergarten geöffnet. „Oskar am Kanal“ verspricht „jede Menge Events, weihnachtliche Dekorationen, Speisen und vieles mehr“. Der Eintritt ist frei.

Bei den Kunden kommt die Idee super an. „Sehr schöne Idee“, schreibt ein Mann in den Kommentaren. „Wir kommen auf jeden Fall“, versichert eine andere Kundin.