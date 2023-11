Cranger Weihnachtszauber mit Mega-Ankündigung – DAS gab es hier noch nie!

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und somit auch die zahlreichen Weihnachtsmärkte! Die Vorfreude ist riesig und der Cranger Weihnachtszauber hat sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes für die Besucher ausgedacht.

Der Cranger Weihnachtszauber überrascht dieses Jahr mit zwei neuen Attraktionen, um ein unvergessliches Erlebnis zu erschaffen!

Cranger Weihnachtszauber mit neuen Attraktionen

Die Cranger Kirmes in Herne ist allseits bekannt im Ruhrgebiet und wird jedes Jahr im Sommer herausragend gut besucht. Seit ein paar Jahren beglückt Crange auch mit einem Weihnachtsmarkt – der Cranger Weihnachtszauber. Der große Kirmesplatz verwandelt sich in eine traumhafte Winterlandschaft mit vielen Attraktionen. Von typischen Weihnachtsmarktständen bis zu vielen Fahrgeschäften und sogar einer Eislaufbahn. In diesem Winter startet er am 23. November und wird um zwei Attraktionen erweitert. Eine große Freude für viele Crange-Fans!

+++ Weihnachtsmarkt-Check in NRW: Das sind die zehn schönsten Märkte +++

Auf dem Cranger Weihnachtszauber kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Ganz besonders beliebt sind das Riesenrad und der fliegende Weihnachtsmann, welche für eine wirklich märchenhafte Stimmung auf dem Kirmesplatz sorgen.

Zu bereits bekannten Fahrgeschäften wie Konga, Rentier-Express & Co. kommen in diesem Winter noch zwei neue Attraktionen hinzu. Es handelt sich um den neuen „Mondlift“ und den „Playball“. Der Mondlift hievt die Besucher auf bis zu 22 Meter hoch. Also nichts für schwache Nerven oder Höhenangst! Beim Playball drehen sich insgesamt zwölf Gondeln um die eigene Achse. Also ist große Vorsicht geboten, wenn man sich vorher den Bauch mit ein paar weihnachtlichen Leckereien vollgeschlagen hat. Der Cranger Weihnachtszauber sorgt wirklich für eine Menge Vorfreude. Er ist super zu erreichen mit Auto und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auch interessant:

Wir sind gespannt, wie die zwei neuen Attraktionen bei den Besuchern ankommen und können es kaum glauben, dass sich das Jahr schon wieder so schnell dem Ende zuneigt.