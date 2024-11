Cranger Weihnachtszauber: Nach Absage geht die Nachricht um – Besucher schauen auf die Uhr

Der Cranger Weihnachtszauber steht in den Startlöchern. Bei der sechsten Ausgabe der großen Weihnachtskirmes auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne gibt es einige Neuerungen.

Nicht nur haben sich die Verantwortlichen besser auf schlechtes Wetter eingestellt. Es gibt auch ein neues Angebot für Sparfüchse – und jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ein ganz besonderes Gewinnspiel beim Cranger Weihnachtszauber.

Cranger Weihnachtszauber: Das ist neu 2024

„Fliegender Weihnachtsmann“, zahlreiche Fahrgeschäfte und zwei spektakuläre Feuerwerke (5. und 30. Dezember). Beim Cranger Weihnachtszauber kommen auch in diesem Jahr wieder groß und klein auf ihre Kosten. Damit noch mehr Menschen sich den Weihnachtskirmes-Spaß leisten können, gibt es erstmals in diesem Jahr einen Familientag.

Jeden Dienstag kostet der Eintritt für alle Besucher nur die Hälfte (1 statt 2 Euro). Dazu gibt es Rabatt auf Fahrgeschäfte (1 Euro) und auch an allen Imbissständen, Ausschänken und Verkaufsbuden zahlst du 50 Cent weniger. Ein anderes Angebot gilt in der Vorweihnachtszeit sogar täglich.

Satte Gewinne auf Cranger Weihnachtszauber

Es handelt sich um einen großen Adventskalender, dessen Türchen immer um 19 Uhr geöffnet werden. Jeden Vorweihnachtstag wird ein Besucher vor Ort ausgewählt. Der Glückspilz des Tages darf dann seinen Preis im Wert von jeweils bis zu 500 Euro mit nach Hause nehmen.

Wer leer ausgeht, muss sich nicht ärgern – selbst bei schlechtem Wetter. Denn in diesem Jahr wird es noch mehr überdachte Angebote geben als in den Vorjahren. So wird das komplett neue Weihnachtsdorf mit einem 25 Meter großen Runddach geschützt. Auch die Eisbahn wird erstmals mit einem Dach vor Regen geschützt. Und auch eine Riesen-Matten-Rutsche wird überdacht sein, wie der Sprecher des Cranger Weihnachtszaubers gegenüber DER WESTEN verriet. Die Rutsche ersetzt eine Attraktion, die in diesem Jahr leider nicht mit von der Partie ist. Mehr dazu hier >>>