Weihnachtsmarkt in NRW ist Spitzenreiter in Europa – bist du schon dort gewesen?

Schon bald wird die Weihnachtsmarkt-Saison endlich wieder eingeläutet – und das natürlich auch in NRW. Auch in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands wird es wieder in zahlreichen Städten einen Weihnachtsmarkt geben. Einer von ihnen konnte sich jetzt an der Spitze von Europa katapultieren.

Sich bei kalten Temperaturen eingemummelt eine große Tüte gebrannte Mandeln und ein heißes Glas Glühwein gönnen – genau DAS verbinden zahlreiche Menschen mit echtem Weihnachtsmarkt-Feeling. Und lange müssen auch die Menschen in NRW nicht mehr auf diesen Moment warten. So haben die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt Essen bereits begonnen (wir berichteten).

Weihnachtsmarkt Essen schafft es an die Spitze

Apropos Weihnachtsmarkt Essen: Dieser darf sich jetzt über eine Top-Auszeichnung freuen, wie die Organisatoren selbst in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Das Online-Reiseportal „European Best Destinations“ hat den Markt als nachhaltigsten Weihnachtsmarkt Europas und als Nummer 1 in Deutschland ausgezeichnet. Grund dafür sind die vielen Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, um Ressourcen zu schonen und Umweltverschmutzung zu vermeiden, heißt es.

Eine Jury des Portals hatte für den neuen Titel alle Weihnachtsmärkte analysiert, die in den letzten Jahren an den Votings um die schönsten Märkte Europas teilgenommen hatten. Hinzu kam eine Abstimmung unter Internet-Nutzern sowie eine Auswertung der Klicks und Buchungen der vergangenen zwölf Monate auf der Website.

Dort lag Essen auf Platz 1 vor Städten wie Dresden, Berlin, Frankfurt, München, Köln oder Düsseldorf. Im Rahmen der Entscheidung um den Titel „Best Sustainable Christmas Market in Europe“ setzte sich Essen unter anderem gegen die Weihnachtsmärkte in Wien, Budapest und Stockholm durch, die ebenfalls von einer Jury ausgewählt wurden.

Essen kann den Titel in Deutschland verteidigen

Aufgrund des Titels zeichnete „European Best Destinations“ den Internationalen Weihnachtsmarkt gleichzeitig als „Best Christmas Market in Germany“ aus. Essen trägt diesen Titel somit bereits zum zweiten Mal. Im Jahr 2022 schaffte es der Markt in einem Onlinevoting auf Platz 6 in Europa und Platz 1 in Deutschland.