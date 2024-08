Cranger Kirmes läuft nur noch wenige Stunden – doch bereits jetzt geht diese Nachricht um

Vom 1. bis 11. August hat die Cranger Kirmes auch in diesem Jahr wieder hunderttausende Besucher begeistert. Rund 50 Fahr-, Schau- und Laufgeschäfte in der Stadt in NRW sorgten für Nervenkitzel und Spaß, aber auch für einen vollen Magen. Vom gemütlichen Biergarten bis zu den klassischen Kirmesleckereien ist natürlich alles dabei.

Doch wo Bier ausgeschenkt wird, sind auch die Gewaltbereiten nicht weit. Und Hunderte von Menschen auf engstem Raum können immer wieder zu Schlägereien und Gewalttaten führen. Um das zu verhindern, waren natürlich an jedem der Tage viele Einsatzkräfte vor Ort. Kurz vor Ende der Kirmes zieht die Polizei Bilanz.

Cranger Kirmes: Polizei zieht positive Bilanz

Kurz vor dem letzten Veranstaltungstag zieht die Polizei Bochum eine positive Bilanz des größten Volksfestes in NRW. Was für eine erfreuliche Nachricht! Natürlich gab es auch den einen oder anderen Einsatz für die Beamten. Insgesamt kam es an den Veranstaltungstagen zu 156 Polizeieinsätzen. Die meisten Einsätze mussten wegen Körperverletzungsdelikten erfolgen, insgesamt 34 Mal. Die Zahl der Körperverletzungen und Eigentumsdelikte bewege sich aber auf einem konstant niedrigen Niveau, erklärte die Polizei.

Lediglich 13 Vermisstenfälle mussten aufgeklärt werden, fast 50 Prozent weniger als im Vorjahr. 71 Strafanzeigen wurden in diesem Jahr erstattet. Auch hier führen Körperverletzungen/Schlägereien mit 30 die Statistik an, gefolgt von 12 Diebstählen. Platzverweise gab es etwas mehr, genau 92 in den Tagen in Herne, die meisten davon, 67, am vergangenen Freitagabend (9. August). 11 Personen wurden in den vergangenen Tagen in Gewahrsam genommen, dazu kamen 4 Festnahmen.

Auseinandersetzung mit Messerstecherei

Als herausragenden Einsatz bezeichnete die Polizei Bochum eine Auseinandersetzung, die sich am frühen Samstagmorgen (10. August) im Anschluss an den Kirmesbesuch um 2.25 Uhr ereignete. Auf der Dorstener Straße kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf wurde ein 47-jähriger Mann aus Bottrop durch einen Messerstich verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, die Ermittlungen dauern an.

Ein Großteil der Einsätze ereignete sich traditionell an den beiden Kirmeswochenenden. Dennoch ist die Bochumer Polizei mit dem Verlauf der Cranger Kirmes zufrieden. Ein vergleichsweise ruhiges und friedliches Volksfest, das am Sonntag (11. August) zu Ende geht.