Cranger Kirmes: Illegales Treiben in der Nacht – Schausteller schießt übers Ziel hinaus

Seit einigen Tagen ist wieder im Ausnahmezustand! Mit der Cranger Kirmes hat am Donnerstag (1. August) das größte Volksfest in NRW endlich wieder seine Türen geöffnet. Bis zum 11. August können Besucher auf Crange nicht nur dem Kirmestreiben frönen, sondern auch kulinarische Köstlichkeiten verzehren oder einen gemütlichen Abend in einer der Bars auf dem Gelände haben.

Unter der Woche ist allerdings um Mitternacht Schluss mit dem Spaß auf der Cranger Kirmes, dann sollten Schausteller ihre Attraktionen schließen und keine Besucher mehr auf dem Gelände sein. In der Nacht von Montag (5. August) auf Dienstag (6. August) nahm sich ein Betreiber auf Crange allerdings ein Sonderrecht raus – mit Folgen!

Cranger Kirmes: Party mitten in der Nacht

Diese Kirmesbesucher konnten nicht genug von Crange bekommen! In der Nacht zu Dienstag feierten rund 150 Menschen eine illegale Party auf dem Gelände, kamen in einer weniger bekannten Bar dort zusammen. Das berichtet die „WAZ„.

Jens Artschwager, Sprecher der Polizei Herne erklärte demnach: „Wir sind gegen ein Uhr wegen einer Ruhestörung auf dem Kirmesgelände angefordert worden“. Nach Mitternacht ist schließlich keine Musik mehr auf dem Gelände erlaubt. Doch der Betreiber der Bar sah offenbar auch nach dem offiziellen Ende noch die Chance, mit seiner Lokalität Geld zu verdienen.

Als die Beamten ihn aufforderten, die Musik leiser zu stellen und das Treiben zu beenden, eskalierte die Situation schnell. Ein 48-jähriger Mann aus Münster wurde aggressiv, die Polizisten forderten deshalb Verstärkung an.

Cranger Kirmes: Mann wird festgenommen

Wie die WAZ weiter berichtet, kam es sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung des Münsteraners und den Polizisten. Dabei wurde der Mann verletzt. Er wurde in einem Rettungswagen behandelt und schließlich abgeführt.

Erst um drei Uhr nachts war der Einsatz auf der Cranger Kirmes beendet. Was den Betreiber der Bar jetzt erwartet, kannst du im ganzen Artikel der WAZ lesen.