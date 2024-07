Cranger Kirmes: Veranstalter macht es öffentlich – SIE trifft der Schlag! „Schade“

Nicht mehr lange und in Crange geht es wieder hoch her – die Cranger Kirmes steht in den Startlöchern. Am 1. August ist es so weit und Besucher können auf einem der größten Volksfeste Europas wieder bei allerhand Fahrgeschäften, Buden und Co. ordentlich Spaß haben.

Gerade erst mussten Fans der Cranger Kirmes eine Hiobsbotschaft verkraften: Den „Fight Club“ werden sie in diesem Jahr nicht wiedersehen, der Schausteller hat die beliebte Rummel-Attraktion verkauft (hier mehr dazu). Doch auf schlechte Nachrichten folgen immer wieder auch gute – so auch auf Crange. Für Besucher aus Düsseldorf ist es aber ein herber Schlag.

Cranger Kirmes: Endlich ist es offiziell!

„Willkommen im Circus Circus von Gründler und Preuß!“, verkündet es der Veranstalter der Cranger Kirmes selbst. „Entdecke das neueste Highlight unseres Freizeitparks – das Karussell Circus Circus! Lass dich von der bunten Zirkuswelt verzaubern und erlebe magische Momente mit deiner Familie und Freunden.“

Und auch die Schausteller Gründler und Preuß bestätigte am Mittwoch (10. Juli): „Unsere nächsten Stationen: Cranger Kirmes Herne, 23. August bis 11. September.“ Besucher auf Crange sind von dieser Nachricht mehr als verzückt: „Juhu, es ist wieder da, mein Lieblings-Fahrgeschäft“ oder „Super schönes Geschäft“, ist in den Kommentaren auf Social Media zu lesen.

Rhein-Kirmes-Fans schauen in die Röhre

Neben der Cranger Kirmes wird das Karussell „Circus Circus“ auch auf der Bocholter Kirmes (NRW) vom 9. bis 13. November zu Gast sein. Das war’s dann aber auch mit den NRW-Terminen.

Besucher aus Düsseldorf werden jetzt hellhörig. „Schade, dass ihr nicht in Düsseldorf steht“, äußert etwa ein Fan des Fahrgeschäfts sein Bedauern auf Facebook. Ob sich Gründler & Preuß allerdings bewusst gegen einen Aufbau auf der Düsseldorfer Rhein Kirmes entschieden, um auf Crange zu gastieren, ist unklar. Aber wer Sehnsucht nach dem Karussell verspürt, kann ja immer noch den Weg von Düsseldorf nach Herne auf sich nehmen.