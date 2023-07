Die Cranger Kirmes in der Ruhrpottstadt Herne gilt als eines der größten Volksfeste Deutschlands. Mehr als vier Millionen Besucher laufen hier im Durchschnitt jährlich auf – und dürften auch in diesem Jahr wieder für lange Schlangen vor den Attraktionen sorgen.

Am Donnerstag, 3. August, ist der offizielle Startschuss der alljährlichen Cranger Kirmes. Rund 500 Schausteller wollen auch in diesem Jahr wieder für Begeisterung bei den Besuchern sorgen. Doch schon vorm Start macht die Stadt Herne auf das elftägige Event aufmerksam. Und das ausgerechnet auf einer anderen bekannten NRW-Kirmes.

Cranger Kirmes: Werbebotschaft ausgerechnet HIER zu sehen

Wer an diesem Samstag (15. Juli) schon zum Auftakt der Rheinkirmes in Düsseldorf am Start ist, dürfte beim Blick in den Himmel ziemlich irritiert werden. Denn ab 11 Uhr soll hier ein Propeller-Flugzeug mit einer riesigen 240 Quadratmeter großen Botschaft seine Kreise über dem Gelände fliegen. Darauf unübersehbar in großen Lettern abgedruckt: „CRANGER KIRMES“.

Doch will die Stadt Herne damit etwa einen Seitenhieb gegen seine Düsseldorfer Nachbarn austeilen? DER WESTEN hat in Herne nachgehakt. Wie Holger Wennrich, Hernes Stadtmarketing-Chef mitteilt, wollte man mit der Werbung in diesem Jahr „hoch hinaus“. „Daher bot sich diese Luftwerbung an, die für mich zu den effektivsten Wegen gehört, ganz schnell tausende von Menschen auf eine sehr positive Art zu erreichen.“

Mit diesem Werbebanner wird über der Rheinkirmes in Düsseldorf für die Cranger Kirmes geworben. Foto: Stadtmarketing Herne

Die Kritik, dass die Werbeaktion als Provokation gegen die Düsseldorfer Kirmes-Betreiber zu interpretieren sei, könne Wennrich nicht nachvollziehen. „Dort wird Kirmespublikum unterwegs sein. Und das ist doch auch ganz klar unsere Zielgruppe“, erklärt er sich. „Wir sorgen doch gemeinsam dafür, dass NRW das Kirmesland Nummer 1 ist und auch bleiben soll. Mit dem Banner grüßen wir zudem unsere vielen Freunde, die wir keine drei Wochen später auf Crange wiedersehen werden.“

DAS ist die Cranger Kirmes 2023

Auch andernorts soll das Werbebanner an der Luft zu sehen sein. So etwa auch beim „Fantastival“ in Dinslaken sowie bei den Sommerfesten in der Essener Gruga und am Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Donnerstag, 3. August, um 14 Uhr, ist dann der offizielle Startschuss der Cranger Kirmes in Herne. Unter dem Motto „Es werde Crange“ erwarten Besucher in diesem Jahr über 50 Fahr- und Laufgeschäfte. Neue Highlights bilden 2023, laut Veranstalter, die Attraktionen „Airwolf“, „Escape“, „Villa-Wahnsinn“ und „Geister Villa“. Doch auch auf Traditionelles wie das Riesenrad Bellevue müssen die Kirmesfans auch in diesem Jahr nicht verzichten. Sogar Schlagerstarts wie Michelle werden zugegen sein.