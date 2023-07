Cranger Kirmes 2023: Trauer um Kult-Attraktion – doch Ersatz steht fest

26 Jahre. So lange war der Karaoke-Biergarten ein fester Bestandteil der Cranger Kirmes und hielt seine Stellung traditionell auf der Hauptstraße. Vergangene Woche dann der Schock: Der Karaoke-Biergarten verlässt die beliebte Familienkirmes. Inzwischen steht fest, wer die leere Lücke auf dem Kirmesplatz füllt.

+++ Cranger Kirmes: Große Änderung für 2023 – auf diese Attraktion müssen Besucher ab sofort verzichten +++

Elf Hektar, 500 Schaustellungen und vier Millionen jährliche Besucher: Die Cranger Kirmes ist das zweit größte Volksfest in Deutschland und zwischen rasanten Fahrgeschäften, traditionellen Biergärten und zahlreichen Essensständen kommt vom 3. bis 13. August jeder auf seine Kosten.

Cranger Kirmes: „Karaoke-Biergarten“ hat Lücke hinterlassen

Nicht vertreten auf der Cranger Kirmes in diesem Jahr ist der „Karaoke-Biergarten“, was unter den Besuchern für Aufruhr sorgt. Doch das einstige Karaoke-Areal an der Hauptstraße vor dem Sportplatz des SV Wanne bleibt in keinem Fall unbesetzt. Der neue Ausschank-Betrieb „Zum Lieblingsmensch“ soll die Lücke jetzt schließen.

Johann Meyer lädt auf der Crange Kirmes in seine Ausschankstätte „Zum Lieblingsmensch“ ein.

Foto: Schaustelle

„Zum Lieblingsmensch“ geht bei Cranger Kirmes an den Start

Mit einem Verkaufswagen sowie einem 150 Quadratmeter großen Zelt geht der Dortmunder Johann Meyer, auch Schengel genannt, an den Start. Doch er ist keinesfalls ein Crange- Neuling, sondern schon seit zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Volksfestes. Er fing mit dem Verkauf von Slush-Eis und Gewürzgurken klein an, baute 2022 zum ersten Mal seine „Tiroler Hütte“ auf und bewarb sich schließlich im Winter vergangenen Jahres um einen Platz für seinen „Lieblingsmenschen“. Nachdem der Karaoke-Biergarten der Cranger Kirmes für dieses Jahr abgesagt hatte, bekam Johann Meyer den freien Platz und hat sich für seine Besucher eine ganz besondere Überraschung überlegt.

Aufbau der Cranger Kirmes beginnt in wenigen Tagen

„Wir setzen auf gute Laune und ein Gemeinschaftserlebnis, in dem jeder nach Herzenslust feiern kann“, so Johann Meyer. Dies erreicht er durch zwei Theken umgeben von zahlreichen Stehtischen, 120 Sitzplätzen und natürlich ausreichend Platz, um ordentlich das Tanzbein zu schwingen. Auch musikalisch gibt es was auf die Ohren. Jeden Abend werden die Besucher mit einer bunten Mischung aus deutschen Schlager-Songs und aktuellen Radio-Hits von einem DJ versorgt. Wer der alten Zeiten wegen in Gedenken an den Karaoke-Biergarten kräftig mitsingen will, kann das im „Lieblingsmensch“ natürlich tun. Extra Karaoke-Veranstaltungen oder 90er-Partys wie sein Vorgänger plant Johann Meyer allerdings erstmal nicht.

Weitere Themen:

Doch was genau ist nun die Überraschung, die sich der Schausteller für seine Besucher überlegt hat? Die Erklärung scheint ganz einfach: „Mein Zelt bekommt ein transparentes Dach, damit meine Gäste auch alle den berühmten Mond von Wanne-Eickel sehen können“, erklärt Johann Meyer stolz. Und genau das können die Besucher der Cranger Kirmes ab dem 3. August auch endlich tun.