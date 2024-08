Cranger Kirmes: Nach der Eröffnung herrscht Gewissheit – „Lässt sich nicht vermeiden“

Der Auftakt der Cranger Kirmes hätte besser verlaufen können. Erst brach kurz vor der Eröffnung eine Top-Attraktion weg (>>> wir berichteten). Dann vermieste stundenlanger Regen den Eröffnungstag am 1. August. Kaum hatte Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda den Startschuss für das Volksfest gegeben, machte schon die nächste Nachricht die Runde.

+++ Cranger Kirmes mit wichtiger Info – das müssen Besucher beachten +++

Der Mega-Rummel lockt jährlich rund vier Millionen Besucher. Kein Wunder, dass auf den Zufahrtsstraßen und auch auf der Autobahn A42 unweit des Kirmes-Geländes jeden Tag aufs Neue Verkehrs-Chaos herrscht. Am Donnerstagnachmittag (1. August) machte jetzt die bundeseigene Gesellschaft „Autobahn Westfalen“ eine wichtige Ankündigung.

Cranger Kirmes: Besucher atmen auf

Die einen werden aufatmen, die anderen die Krise kriegen. Groß dürfte die Freude bei den Fans der Cranger Kirmes sein. Denn die nächste Vollsperrung der A42 bleibt ihnen erspart. Erst am Freitag nach dem Kirmes-Ende – konkret: am 16. August – beginnt die Sperrung. Frust dürfte hingegen bei vielen Autofahrern im Ruhrgebiet herrschen, die über die A42 fahren müssen. Denn zum einen handelt es sich nicht um die erste Sperrung in den vergangenen Monaten. Zum anderen ist zeitgleich auch die parallel verlaufende A40 „dicht“.

+++ Cranger Kirmes gibt es selbst bekannt – traurige Nachricht macht die Runde +++

Warum das Ganze? Die Deutsche Bahn muss eine neue Brücke über der Autobahn A42 am Kreuz Herne einsetzen, wie die „Autobahn Westfalen“ mitteilt. Die A42 wird daher zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau für sämtliche Fahrzeuge unpassierbar sein. Die Sperrung beginnt am Freitag, 16. August, um 21 Uhr und soll bis Montag, 19. August, um 5 Uhr andauern.

A42 und A40 zeitgleich gesperrt

Eine zeitliche Verlegung des Brückeneinschubs kam offenbar nicht infrage. „Eine Verschiebung der Baumaßnahme mit Blick auf die Sperrung der A40 war nicht möglich“, betonte die „Autobahn Westfalen“ in einer Mitteilung. „Angesichts der vielfältigen Aufgaben im Autobahn- wie im Bahnnetz lässt sich nicht vermeiden, dass sich Baumaßnahmen überschneiden.“ So habe die Bahn nur sehr begrenzte Zeitfenster zur Verfügung. Da können die Besucher der Cranger Kirmes also froh sein, dass die Sperrung der A42 nicht parallel zu dem Volksfest angesetzt wurde.

Mehr News:

Aber wo die A42 schon mal gesperrt ist, wird die Gelegenheit gleich für Sanierungsarbeiten genutzt. Die „Autobahn Westfalen“ will die Fahrbahn im gesperrten Bereich ausbessern. Zusätzlich werden Sondierungsbohrungen durchgeführt, um etwaige Verdachtspunkte für Bombenfunde im Kreuz Herne zu klären. Der Neubau der Bahn-Brücken ist Teil des sechsstreifigen Ausbaus der A43 zwischen Marl und Witten.