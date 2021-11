Corona in NRW: Christian Lindner geht Ministerpräsident Wüst heftig an: „Verstörende Bilder“

50.000 jubelnde Menschen dicht an dicht in Köln auf der Tribüne. Zwar galt in NRW die 2G-Regel für die Zuschauer beim Spiel des 1. FC Köln gegen Mönchengladbach, doch die Bilder sorgen dennoch für Corona-Aufregung in der Republik.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der mit der Forderung einer Corona-Impfpflicht für Bundesligaprofis in die Offensive ging, gerät nun in die Defensive, weil er dieses volle Stadion in seinem Bundesland zuließ.

28. November 2021

20.10 Uhr: Christian Lindner geht Ministerpräsident Wüst heftig an: „Verstörende Bilder“

FDP-Chef Christian Lindner, designierter Finanzminister im Bund, hat kein Verständnis für die Austragung des Rhein-Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Mönchengladbach vor 50.000 Zuschauern. Es habe an diesem Wochenende „verstörende Bilder“ in voll besetzten Fußballstadien gegeben, so Lindner in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Lindner forderte daher: „Solche Veranstaltungen können nicht stattfinden“.

FDP-Chef Christian Lindner kritisiert voll besetzte Fußballstadien. Am Wochenende habe es "verstörende Bilder" gegeben, sagt Lindner bei #berlindirekt - und kündigt an:



"Solche Veranstaltungen können nicht stattfinden" #Corona — Berlin direkt (@berlindirekt) November 28, 2021

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kann indes die Aufregung um die 50.000 Zuschauer nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht war es angemessen, dass so viele Menschen das Rhein-Derby verfolgen durften.

„Wir haben in dieser Woche beschlossen, dass überall im Freizeitbereich 2G gilt, auch in einem Stadion, an der frischen Luft", so Wüst laut WDR. „Ich glaube, das ist bei der Lage in Nordrhein-Westfalen eine angemessene Entscheidung.“

Der CDU-Politiker meint damit, dass das Infektionsgeschehen an Rhein und Ruhr nicht mit den Zahlen in Süd- oder Ostdeutschland zu vergleichen ist. Dennoch liegt auch in NRW die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 276 und sie stieg in den vergangenen Tagen stetig an.

Jedoch hat sogar der gesundheitspolitische Sprecher der NRW-CDU, Peter Preuß, die Zustände im Kölner Stadion in einem bemerkenswerten Interview im Deutschlandfunk kritisiert. Er antwortete teilweise widersprüchlich auf die Fragen des Moderators, wie in diesem Ausschnitt zu hören:

50.000 Fans bei #KOEBMG - das ist laut NRW-Corona-Schutzverordnung erlaubt. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU in NRW, Peter Preuß, kritisiert die Bilder trotzdem. Wieso die schwarz-gelbe Regierung überhaupt diese Möglichkeit eröffnet hat, beantwortet er widersprüchlich. pic.twitter.com/J0pyOjMQtE — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) November 27, 2021

+++ Corona in NRW: Bundesliga-Trainer muss beim Spiel Maske tragen – weil er nicht geimpft ist +++

Derweil macht die Privatdozentin Dr. Andrea Kießling, die Gesundheitsrecht an der Ruhr Universität Bochum lehrt, klar, dass das Land NRW auch mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes, das die Ampel-Parteien beschlossen haben, hätte handeln und die Zuschauerzahl in Köln beschränken können.

Die Länder können die Anzahl an Zuschauern von Fußballspielen beschränken (§ 28a Abs. 7 S. 1 Nr. 6 IfSG).

Sie können Sportveranstaltungen (§ 28a Abs. 1 Nr. 8) absagen, wenn es einen Landtagsbeschluss gibt, der die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen feststellt (§ 28a Abs. 8 S. 1). https://t.co/JNA4KfF70t — Andrea Kießling (@andkiessling) November 27, 2021

Am Wochenende wurden die vollen Fußballstadien auch von anderen Politikerinnen und Politikern kritisiert, besonders das Derby in Köln. „Volle Fußballstadien. Ich frage mich, was die, die auf Intensiv arbeiten, von diesem Land denken, wenn sie das übermüdet und am Ende der Kraft sehen“, twitterte beispielsweise die Co-Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.

Nun befürchten BVB-Fans, dass es ausgerechnet zum „Klassiker“ gegen den FC Bayern neue strenge Maßnahmen geben könnte.