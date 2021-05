Corona in NRW: Diese Volksfeste fallen aus, zahlreiche stehen noch auf der Kippe

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat jetzt der erste Veranstalter eines Volksfestes die Reißleine für 2021 gezogen: Die Rheinkirmes Mitte Juli sei „schlicht nicht planbar“.

Andere Orte in NRW rechnen mit deutlich weniger Gästen, sagen aber noch nicht ab.

Corona in NRW: Rheinkirmes in Düsseldorf abgesagt

Die Veranstalter und die Stadt Düsseldorf haben die Absage der traditionellen Rheinkirmes im Sommer bestätigt. Grund sei die weiterhin unklare Pandemie-Lage und die daraus resultierende fehlende Planungssicherheit, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Rheinkirmes in Düsseldorf fällt auch dieses Jahr ins Wasser. Foto: imago images

„Trotz der Hilfen, die die Stadt Düsseldorf angeboten hatte, können wir uns in diesen Pandemiezeiten und angesichts voller Intensivstationen und eines verschärften Lockdowns bis mindestens 30. Juni eine solche Großveranstaltung ab Mitte Juli nicht vorstellen. Das ist schlicht nicht planbar“, sagten die Veranstalter.

Das Schützenfest samt Kirmes hätte vom 16. bis 25. Juli stattfinden sollen. Zur Rheinkirmes kommen normalerweise bis zu vier Millionen Besucher. Bereits 2020 war das Fest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Veranstalter – die St. Sebastianus-Schützen – hatten sich im März mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) darauf verständigt, Ende April eine Entscheidung über 2021 zu treffen.

+++ Mehr Impfstoffe für soziale Brennpunkte? CDU-Politikerin: „Ein guter Ansatz“ +++

Corona in NRW: Planung für Cranger-Kirmes in Herne läuft noch

Dass zur Cranger-Kirmes in diesem Jahr keine drei Millionen Besucher kommen werden wie vor der Corona-Zeit, sei in Herne kein Geheimnis, sagt ein Sprecher der Stadt. Trotzdem gilt dort noch die Regel: „Vor der Kirmes ist nach der Kirmes“.

Die Vorbereitungen auf die Cranger Kirmes laufen auf Hochtouren. Foto: imago images

In Herne habe man schon längst mit den Vorbereitungen für das Volksfest begonnen. Wie es in diesem Jahr letztlich ausgehen soll, möchte der Veranstalter in den kommenden Tagen bekannt geben. Denkbar wäre ein Alternativformat, sagt der Sprecher.

Münster: Send im Herbst trotz Corona in NRW wieder möglich?

Der Send in Münster findet dreimal im Jahr statt. Die Ausgabe für das Frühjahr wurde abgesagt. Die Termine im Juli und Oktober aber stehen noch.

+++ Angela Merkel im Bürgerdialog – Künstler stinksauer: „Bei allem Respekt, ich kann es nicht mehr hören“ +++

Corona in NRW: 1.300 Schausteller sind bereit für die Allerheiligenkirmes in Soest

Die Allerheiligenkirmes (1. November) in Soest verteilt sich über die ganze Altstadt. Deshalb ist es auch nicht möglich, mit Tests oder Personenbeschränkungen das Fest zu organisieren. Bislang haben sich auf die 450 verfügbaren Plätze etwa 1.300 Schausteller beworben. „Im Moment arbeiten wir so, dass im Falle einer Möglichkeit die Durchführung stattfinden kann“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

+++ Portugal macht Deutschland vor, wie es geht – obwohl sogar weniger geimpft wird +++

Paderborn: „Alternative Veranstaltungsformate“ für Libori-Fest trotz Corona in NRW

Das Libori-Fest in Paderborn findet traditionell Ende Juli bis Anfang August statt. Das Kirchen- und Volksfest zog vor Corona rund 1,5 Millionen Besucher an. Abgesagt ist es bislang noch nicht.

„Inzwischen laufen im Paderborner Stadtmarketing Planungen für kleinere alternative Veranstaltungsformate. Im Mai sollen diese Planungen dem Fachausschuss des Rates vorgestellt werden“, erklärt ein Sprecher der Stadt. (dpa/mb)