Erst Corona-Impfung, dann Diebstahl? Dreister Dosen-Dieb wird gesucht

Soest. Unfassbarer Diebstahl nach einer Corona-Impfung in Soest!

Ein Mann soll nach seiner Corona-Impfung geklaut haben. Foto: Michael Reichel / dpa-Zentralbild

Viele Menschen warten sehnsüchtig auf ihre Corona-Impfung. Diese Tatsache war einem dreisten Dieb aber offenbar vollkommen egal!

Corona-Impfung: Mann verließ Gebäude ohne die Beobachtungszeit einzuhalten

Am Samstag wurden in der Zeit zwischen 10:45 und 11 Uhr sechs vorgefertigte Impfspritzen der Firma „Moderna“ und zwölf dazugehörige Aufkleber aus dem Impfzentrum am Senator-Schwarz-Ring geklaut.

Dabei steht ein Mann im Fokus der polizeilichen Ermittlungen: Er befand sich zuvor mit einer Mitarbeiterin in einer Impfkabine, wurde selbst geimpft. Auffällig: Er verließ das Gebäude sofort – ohne die vorgesehene Beobachtungszeit einzuhalten!

Corona-Impfung: Kannst du Hinweise zum Täter geben?

Als der Diebstahl fast zeitgleich auffiel, machte sich der Mann über den Parkplatz des Impfzentrums in Richtung Senator-Schwarz-Ring aus dem Staub.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

190 bis 195 cm groß

Athletische Figur

Mitteleuropäischer/deutscher Phänotyp

Sprach Hochdeutsch

Trug eine blaue Basecap mit roten Streifen, ein dunkelblaues Sweatshirt und eine blaue Jeans

Wenn du Hinweise zur Identität des Mannes geben kannst, dann melde dich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921 – 91000. (cf)