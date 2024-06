Coldplay in NRW: Kurz vorm Konzert geht plötzlich die Nachricht um – Fans sind verblüfft

Die Pop-Rock-Band Coldplay aus Großbritannien ist einfach Kult! Seit fast 30 Jahren ist die vierköpfige Gruppe um Frontsänger Chris Martin aus der internationalen Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Mit Kulthits wie „Viva La Vida“ oder „Paradise“ erobert sie noch heute die Bühnen dieser Welt.

Zwar liegt das letzte veröffentlichte Album von Coldplay schon einige Zeit zurück. Doch seit 2022 ist die britische Band mit ihrer „Music of the Spheres World Tour“ weltweit unterwegs und kommt an ausgewählten Terminen in diesem Jahr auch mal wieder nach Deutschland. An insgesamt sechs Abenden (inklusive Zusatzkonzerte) wollen Chris Martin und Co. den deutschen Fans ordentlich einheizen.

Dafür kommt die Band auch nach NRW, genauer gesagt nach Düsseldorf. Doch zahlreiche Fans schauten beim Kampf um Tickets wie erwartet in die Röhre. Eine Nachricht lässt sie jetzt allerdings aufhorchen.

Coldplay in NRW: Band will sich vorerst verabschieden

2024 steht der Abschluss der zweijährigen Welttournee auf dem Plan der Kultband. Danach wird sich Coldplay vorerst wieder von seinen Fans verabschieden, wie das „Redaktionsnetzwerk“ weiß. Ob sich die Band dann an ein neues Album begeben wird, ist derzeit noch ungewiss.

Fans aus Europa mussten also nicht zwei Mal überlegen, ob sie sich in den Kampf um eines der begehrten Konzerttickets begeben wollten. So auch in Düsseldorf. Am 20., 21. und 23. Juli wird Coldplay hier an gleich drei Abenden gastieren und ihren Fans ordentlich einheizen.

Am 28. Juli vergangenen Jahres startete der Vorverkauf um die begehrten Tickets. Wer den Termin verpennte, hat jetzt scheinbar schlechte Karten. Denn die Karten sind bis auf einige wenige Logenplätze für über 500 Euro restlos ausverkauft. Für Fans aus NRW und Umgebung ist jetzt aber noch nicht alles verloren.

Fans haben zwei Möglichkeiten

Wer dennoch noch nicht die Hoffnung aufgegeben hat, eines der bezahlbaren Tickets für bis zu 180 Euro zu ergattern, der könnte jetzt noch Glück haben. Denn auch kurz vor knapp lohnt es sich, sich beim Ticketanbieter Eventim auf die Warteliste setzen zu lassen. Hier dürften auch wenige Tage vor Konzertstart noch Tickets im Resale landen. Schnell sein lohnt sich hier allerdings.

Coldplay-Fans könnten für einen der NRW-Termine aber auch noch Karten in einer der zahlreichen Facebook-Gruppen finden. So etwa bei „Coldplay Tickets Germany 2024“. Neben Fans, die dringend nach Tickets suchen, gibt es hier auch immer wieder solche, die ihre Tickets wieder loswerden müssen. Doch dabei gilt Vorsicht: Gerne treiben sich in solchen Gruppen genauso wie bei Kleinanzeigen auch mal Betrüger rum, die die nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen.