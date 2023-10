Clans im Ruhrgebiet: Ex-Polizei-Chef warnt vor Schweden-Zuständen – „Wie in brutalen Gangster-Filmen“

Bandenkriege wie in Schweden – der ehemalige Polizeipräsident von Essen, Frank Richter, malt ein erschreckendes Zukunftsbild. Während in dem nordeuropäischen Land die Clan-Kriminalität überhandnimmt, könnte es auch im Ruhrgebiet schon bald so weit sein.

Man müsse die Situation endlich ernst nehmen, plädiert der 64-Jährige schon seit Jahren. Vor allem in Essen eskaliert der Konflikt zwischen den Clans ähnlich oft wie in der Hauptstadt Berlin. Diese Zukunft könne nun auch anderen Großstädten im Ruhrgebiet und darüber hinaus drohen, argumentiert der Experte.

Clans im Ruhrgebiet: Experte warnt davor, Situation zu unterschätzen

Schon vor drei Jahren appellierte Frank Richter, dass dem Ruhrgebiet die Situation in Schweden eine Warnung sein müsse. Andererseits sei „leider zu befürchten, dass wir in zehn Jahren auch in deutschen Großstädten Verhältnisse wie momentan in Schweden haben“, sagt Richter im „Bild“-Interview.

Eine Delegation schwedischer Kollegen hatte damals bei einem Besuch im Essener Präsidium ihre extreme Lage geschildert. Die Rede war von Sprengstoffanschlägen auf Häuser, halbautomatische Waffen, die auf offener Straße abgefeuert würden – „wirklich schlimme Verhältnisse wie in brutalen Gangsterfilmen.“

Ex-Essen-Polizeichef: „Immer weitere Eskalationen“

Ganz so schlimm wie in Schweden sei es im Ruhrgebiet zum Glück noch nicht. Aber damals hätten die Kollegen im hohen Norden auch nicht damit gerechnet, dass sich die Situation einmal so ins Negative verlagern würde. „Die Geschwindigkeit der immer weiteren Eskalation ist wahnsinnig hoch, so gab es ja auch in Essen bereits zuletzt über 1000 Syrer und Libanesen, die aufeinander losgingen“, ordnet Richter ein. „Früher hatten alle Messer, jetzt haben sie Schusswaffen und setzen sie auch ein. Es geht um viel Geld für die jungen Migranten und um die Ehre der Familie.“

Schon Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson richtete sich im Fernsehen an die Bevölkerung mit den Worten: „Politische Naivität und Ahnungslosigkeit haben uns in diese Situation gebracht“. Das sieht auch Frank Richter für Deutschland so.