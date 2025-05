Christi Himmelfahrt in NRW: Frische Brötchen zum Frühstück? So dürfen Bäckereien am Feiertag öffnen

Kaum ist ein Jahr vergangen, haben wir gefühlt schon wieder vergessen, wie es um die Feiertagsgewohnheiten steht. Haben die Bäcker an Christi Himmelfahrt in NRW geöffnet? Diese Frage stellen wir uns auch wieder in diesem Jahr.

Traditionellerweise haben die Geschäfte am 29. Mai geschlossen, handelt es sich bei Christi Himmelfahrt, vielen auch besser als Vatertag bekannt, doch um einen gesetzlichen Feiertag. Doch in NRW musst du an der ein oder anderen Stelle nicht unbedingt auf deine frischen Brötchen zum Frühstück verzichten.

Frische Brötchen zu Christi Himmelfahrt in NRW?

Ob eine gemeinsame Wanderung, Bollerwagen- oder Radtour oder sich einfach nur in den Biergarten setzen und den freien Tag genießen: Viele haben an Christi Himmelfahrt so ihre Traditionen – gerade die Väter, die an diesem Tag zelebriert werden.

Wer sich für den Tag stärken will, will auf seine frischen Brötchen oder sein Brot zum Frühstück nicht verzichten. Doch wer dieses frisch besorgen will, sollte eines vorab dringend wissen: Ob dein Bäcker in NRW an Christi Himmelfahrt seine Türen für Kunden öffnet, können die Geschäfte selbst frei entscheiden.

SO sieht die Rechtslage aus

Denn wie es in Absatz 1 der Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter (SGV) für NRW heißt, „dürfen Verkaufsstellen, deren Kernsortiment (…) aus Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“ geöffnet sein. Eine Ausnahme würde für die Abgabe von Waren am Ostermontag, am Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtsfeiertag gelten.

Noch mehr News zu Christi Himmelfahrt in NRW:

Wer also an Christi Himmelfahrt in NRW bei seinem Stammbäcker nicht vor verschlossenen Türen stehen will, sollte vorab auf Schilder vor Ort achten oder beim Lieblingsbäcker besser nachfragen, wie der Laden am Vatertag geöffnet hat. Zur Not könnten dann noch die Backauslagen bei einigen Supermärkten und Discountern an Bahnhöfen, Flughäfen oder Tankstellen aushilfsmäßig behilflich sein.