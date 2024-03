Lotto-König Chico trifft „Let’s Dance“-Star – und findet deutliche Worte

Lotto-König Chico alias Kürsat Yildirim ist seit seinem Lottogewinn in aller Munde. Nachdem er die knapp zehn Millionen abgeräumt hatte, trat er nicht nur in diversen TV-Shows auf, sondern teilte seinen Alltag vor allem auf Instagram. Mittlerweile hat er weit über 850.000 Follower, denen er in diversen Posts immer wieder zeigt, was er sich kauft, wohin er sein Geld spendet oder welche zukünftigen Pläne er hat.

In seinen Storys nimmt er seine Follower mit in seinen Alltag. Und in seiner aktuellen Story trifft er zufällig einen Freund von ihm, mit dem er einen Kaffee trinken geht – ausgerechnet einen aktuellen Let’s Dance-Star. Und der scheint ihm richtig sympathisch zu sein.

Chico: Treffen mit Let’s Dance-Star

Ausgerechnet Biyon, der gerade mit Profitänzerin Marta Arndt das Tanzbein schwingt, ist neben ihm im Video zu sehen. Biyon ist wie Chico im Ruhrpott aufgewachsen, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und anschließend promoviert. Inzwischen ist er nicht nur Motivationscoach und Entertainer, sondern auch Bestsellerautor. Und mit dem hat sich der Lotto-König jetzt spontan auf einen Kaffee getroffen.

Auch interessant: Lotto-König Chico: Tinte trocken! Fans rasten aus – „Kein Weg zurück“

„Ich war zufällig in der Stadt“, begann Chico zu erzählen, doch der Let’s Dance-Star unterbrach ihn direkt. „Nein, das ist Schicksal“, korrigiert er ihn sofort. Sichtlich vertraut halten sich die beiden in der Story in den Armen. Das Schicksal habe sie in der Stadt zusammengeführt, sie kennen sich schon länger. „Es gibt Leute, ohne Scheiß, (die, Anm. d. Red.) siehst du zehnmal, aber du hast keine Sympathie.“ Aber bei Chico und Biyon ist das anders. „Es kommt mir vor, als würden wir uns schon zehn oder 15 Jahre kennen“, erzählt der Lotto-König über die Freundschaft mit klaren Worten.

Unerwartetes Geständnis

Doch in seiner Story auf Instagram und Facebook findet er nicht nur klare Worte für den Let’s Dance-Star. Er macht seinen Followern auch ein öffentliches Geständnis. Denn dass die beiden Kaffee trinken, ist für den einen oder anderen doch ungewöhnlich. Schließlich ist gerade Ramadan und Chico ist bekennender Moslem. Warum er trotzdem nicht fastet, erklärt er mit den Medikamenten, die er einnimmt.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Ende der Story umarmen sich die beiden Männer noch einmal. Chico wünscht ihm bei Let’s Dance weiterhin viel Glück.