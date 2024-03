Lotto-König Chico: Tinte trocken! Fans rasten aus – „Kein Weg zurück“

Was hat Lotto-König Chico aus Dortmund denn jetzt wieder vor?

Kürsat Yildirim alias „Chico“ beherrscht die Schlagzeilen, seitdem er im September 2022 fast zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Das Leben des ehemaligen Kranfahrers wurde komplett auf den Kopf gestellt: Es folgten TV-Auftritte, teure Sportwagen, er investierte in Immobilien und sogar in eine Mandel-Plantage (>> hier mehr dazu) – und gemeinsam mit Freundin Candice versuchte er sich zwischenzeitlich sogar mit einem Podcast, „Zwischen Dürüm und Sushi“.

Was Lotto-Chico als Nächstes vorhat? Seine neueste Aktion wirft bei seinen rund 852.000 Followern auf Instagram bereits zahlreiche Fragen auf.

Lotto-König Chico: „Es wird endlich wahr“

„Kein Weg zurück! Es wird endlich wahr!“, schreibt Chico am Freitag (22. März) auf Instagram. Dazu postet er ein Video, in dem ebenfalls in Textform zu lesen ist: „Ein unglaublicher Moment: Endlich wird es Realität.“

Der Clip zeigt Chico beim Unterzeichnen eines Dokuments beim Notar. Schweigend setzt er seine Unterschrift auf das Papier, dann blickt er in die Kamera, pustet einmal durch und sagt: „Hey Leute, nachdem ich im Lotto gewonnen habe, war das glaube ich die aller-aller-wichtigste in meinem Leben. Ich bin gerade so happy.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oha, um was für ein Mega-Projekt geht es denn hier? Das offenbart Chico jedoch nicht – zumindest NOCH nicht. „Nächste Woche verrate ich euch, wofür die Unterschrift war“, kündigt er an, zwinkert in die Kamera – und lässt seine Social-Media-Follower mächtig zappeln.

Chico unterschreibt mysteriösen Vertrag

In den Kommentaren unter dem Video wirft die Chico-Community mit Theorien nur so um sich:

Ich glaube, er hat seinen Eltern etwas Gutes getan.

Er spendet alles an eine Krebsstiftung. Ehrenmann, solche Leute braucht es mehr!

Deine ersten eigenen vier Wände, würde ich vermuten.

Hat wahrscheinlich einen Verein gekauft.

Ich glaube, du kaufst ein Haus am Phönix-See.

Das ein oder andere BVB-Foto an der Wand hinter Chico lässt einige User sogar scherzhaft von Chico als Co-Trainer bei Borussia Dortmund träumen. Oder hat er sich womöglich das Stadion gekauft und der BVB kickt bald in der Chico-Arena? Alles wohl eher unwahrscheinlich.

Noch macht Chico ein großes Geheimnis um die mysteriöse Unterschrift. Man darf gespannt sein, was sich tatsächlich dahinter verbirgt.