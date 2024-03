Lotto-König Chico macht Geständnis – „Sage ich jetzt öffentlich“

Kürsat Yildirim alias Chico kannte vor seinem großen Gewinn kaum jemand. Als er knapp 10 Millionen Euro im Lotto abräumte, posaunte er das nicht nur in die Welt hinaus, sondern tourte von Talkshow zu Talkshow und lässt seine mittlerweile 855.00 Follower in den sozialen Medien an seinem Leben teilhaben.

Klar, dass bei so viel Publikum über fast alles geredet wird, was er so treibt. In einer Story auf Instagram und Facebook hat Lotto-König Chico nun ein Geständnis gemacht, mit dem viele sicher nicht gerechnet hätten.

Lotto-König Chico: Öffentliches Geständnis

In der Stadt hat er einen alten Freund getroffen, über den er sich sichtlich freut. Seit 15 bis 20 Jahren seien die beiden bereits befreundet, erzählt der bekannte Lottogewinner begeistert in seiner Story. Dann folgt die Nachricht, mit der wohl die wenigsten seiner Follower gerechnet haben: Die beiden waren gerade einen Kaffee trinken. Das mag für den einen oder anderen nichts Ungewöhnliches sein, für diejenigen, die gerade im Ramadan fasten, vielleicht schon.

Dass Chico, der mit vollem Namen Kürsat Yildirim heißt, ebenfalls den Fastenmonat begehen würde, hätten sicher die meisten erwartet. Schließlich ist er bekennender Muslim. „Wir haben gerade einen Kaffee getrunken, das sage ich auch öffentlich, obwohl wir Ramadan haben“, offenbart er in seiner Story. Die Erklärung liefert er gleich hinterher: „Ich mache keinen Ramadan. Alhamdulillah, ich bin Moslem, aber ich nehme Medikamente wegen meinem Magen“.

Während des Fastenmonats, der in diesem Jahr vom 20. März bis zum 9. April dauert, fasten Muslime täglich von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Ausgenommen vom Fasten sind neben alten Menschen, Kindern und Schwangeren auch Kranke – zu denen sich Chico wohl zählt. Denn während des Ramadan gilt die Einnahme von oralen Medikamenten aller Art als Fastenbrechen.