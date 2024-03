Lotto-König Chico fleht verzweifelt um Gnade – „Wussten alle, dass du überfallen wirst“

Vor seinem Lotto-Gewinn war Kürsat Yildirim, alias Chico, ein unbeschriebenes Blatt. Doch mittlerweile kennt halb Deutschland den Glückspilz aus Dortmund. Rund zehn Millionen Euro räumte der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit im Lotto ab.

Nachdem er seinen Gewinn in alle Welt hinaus posaunt hatte, folgen ihm tausende Menschen in den sozialen Medien. In Dortmund kann Chico keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, ohne dass er sofort erkannt und angesprochen wird. Viele Menschen fürchteten, dass es möglicherweise irgendwann Kriminelle auf den Lotto-Gewinner absehen könnten. Daran wurde der Dortmunder jetzt schmerzlich erinnert.

Lotto-Millionär Chico verzweifelt: „Lass mich los“

„Lass mich los!“ Verzweifelt versucht sich Chico aus dem Würgegriff zu befreien. Aus dem Hintergrund ertönt eine Stimme: „Chico, du bist selber Schuld, wenn du den Gewinn öffentlich machst“ und weiter: „Wir wussten doch alle, dass du überfallen wirst.“ Es wären verstörende Szenen, die den Fans des 43-Jährigen zugemutet werden, würden sie nicht schnell bemerken, was dahintersteckt.

Denn Kenner des Lotto-Millionärs wissen. Hier ringt Chico nicht gerade um sein Leben, sondern muss sich einem Polizeigriff seiner Freundin Candice Newgas stellen. Die ist bekanntermaßen Polizistin in Dortmund und hat offenbar vor der Kamera bewiesen, was in ihr steckt. Am Montagmittag (25. März) kommen Chico-Fans in den Genuss, wie die Polizeibeamtin ihren Freund von hinten in die Mangel nimmt und Richtung Boden ringt.

Chico winselt vor den Augen der Möpse

Mit im Getümmel die beiden Hunde der Polizistin. Einer der beiden Möpse weiß kaum, wie ihm geschieht und versucht dazwischenzugehen. Chico fleht um Erbarmen: „Ey, ich falle gleich runter“, sodass Candice irgendwann endlich locker lässt.

In welchem Zusammenhang die Bilder entstanden sind, ist unklar. Fakt ist: Nach einer kleineren Social-Media-Pause traut sich Chico wieder mehr und mehr an die Öffentlichkeit. Erst kürzlich hat er vor laufender Kamera eine große Ankündigung gemacht (mehr dazu hier >>>). Und seine Pause sollte ja ohnehin nur vorübergehend sein. Chicos Fans können sich also bald wieder auf reichlich Neuigkeiten freuen.