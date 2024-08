Bus und Bahn in NRW kostenlos nutzen – an DIESEN Tagen ist es möglich

Bald gibt es ein ganz besonderes Angebot, wodurch man kostenlos mit Bus und Bahn in NRW fahren kann. Dabei ist es egal, wo genau man sich in NRW befindet, sei es an der Ruhr, dem Rhein oder der Wupper. Dies ist jedoch nur an einem ganz bestimmten Tag möglich.

Der landesweite eTarif „eezy“ ermöglicht es seinen Fahrgästen ganz entspannt, den Bus und Bahn in NRW zu nutzen. Die Fahrgäste können alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ohne lange zu überlegen, welchen Tarif man für dieses braucht. Der elektronische Tarif kann ganz einfach mit dem Smartphone über eine App genutzt werden.

Angebot am NRW-Tag 2024

Fahrgästen von Bus und Bahn in NRW wird es am NRW-Tag 2024 ermöglicht, „eezy“ zu testen und dadurch zu sparen. Dies ist von Samstag (17. August) bis Sonntag (18. August) ganztägig möglich. In diesem Zeitraum können Kunden von „eezy“ kostenlos eine weitere Person mitnehmen, ohne dass diese extra für die Fahrt zahlen muss.

Wer „eezy“ nutzt, kann auf der Rheinbahn-App ganz einfach auf den „Check-in“-Button tippen. Während der Fahrt mit Bus und Bahn in NRW wird dann auf dem Handy ein QR-Code angezeigt, den man bei der Ticketkontrolle vorzeigen muss. Nach der Ankunft können die Fahrgäste ganz einfach aus der App wieder auschecken.

Die kompletten Fahrtkosten setzen sich aus einem Grundpreis und einem Kilometerpreis zusammen. Für die Fahrt mit Bus und Bahn in NRW wird dann die kürzeste Distanz zwischen Start- und Zielort (Luftlinie) berechnet. So zahlen Fahrgäste für das Rheinbahn-Gebiet den VRR-Tarif von 1,64 Euro als Grundpreis und 0,27 Euro pro Kilometer.

Bus und Bahn in NRW: Preisstopp ab 49 Euro pro Monat

Außerdem zahlen Fahrgäste nie mehr, als das vergleichbare EinzelTicket in der jeweiligen Preiskategorie kostet. Innerhalb von 24 Stunden zahlt man für die Fahrt mit Bus und Bahn in NRW auch nie mehr als 32,70 Euro und im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr nicht über 27,40 Euro. Für Fahrgäste gibt es sogar das Angebot, das man pro Monat nur maximal 49 Euro zahlen muss. Sobald dieser Betrag erreicht ist, kann man den ganzen restlichen Monat kostenlos durch NRW fahren.

Wer den eTarif „eezy“ ausprobieren möchte, kann dies ganz einfach am NRW-Tag machen. Durch die 2-für-1-Aktion können Kunden kostenlos eine weitere Person mitnehmen, ohne dass diese extra für die Fahrt mit Bus und Bahn in NRW zahlen muss. Das Angebot ist Samstag (17. August) bis Sonntag (18. August) ganztägig verfügbar.