Burger King in NRW: Neues Konzept! Nur eine einzige Filiale macht mit

Burger King probiert ein neues Konzept aus – und das nur in einer einzigen Filiale in NRW!

Genauer gesagt: in Köln (NRW)! Der Burger King in der Schildergasse 114 erweitert sein Sortiment.

Burger King in NRW: Filiale in Köln testet neues Konzept

Fortan sollen Kunden bei fast jedem Burger in der Filiale zwischen der klassischen Fleisch-Variante und einer Plant-Based-Version entscheiden können. Vom klassischen Hamburger über das Steakhouse bis hin zu simplen Nuggets – all das will die Kölner Burger-King-Filiale ab dem 30. November komplett fleischlos anbieten.

Burger King testet ein neues Konzept. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Simon Belcher

Auch die Mayo komme ohne tierische Inhaltstoffe aus, teilte Burger King mit. Die veganen Pattys werden auf Soja- und Weizenbasis gefertigt. „Unsere Fans haben Lust auf pflanzenbasierte Produkt“, meint Tim Lenke, Manager in der Produktentwicklung bei Burger King. „Deswegen ist es für uns der nächste logische Schritt, in Köln zu testen, wie die Plant-based Produkte mit dem klassischen Sortiment zusammen operativ in der Küche abbildbar sind.“

---------------------

Einige Fakten zu Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

Burger King hat inzwischen auch einen Lieferservice

Mit Coupons und Gutscheine kannst du bei Burger King sparen

-------------------

Vorsicht! Hier sollten Veganer bei Burger King besonders aufpassen

Dennoch sollten Veganer jetzt in der Filiale in der Schildergasse einfach blindlings drauf los bestellen. Denn Burger King weist unter anderem daraufhin, dass es einige Dinge gibt, die man schlichtweg nicht vegan umsetzen kann.

-------------------

Mehr Burger-King-News

Burger King: Dein Essen sieht nicht so aus wie in der Werbung? SO erklärt sich der Fast-Food-Riese

Burger King setzt auf neuen Burger – „Wünsche werden wahr“

Burger King stellt neuen Burger vor – doch die Kunden bemerken ein wichtiges Detail

-------------------

Käse auf dem Burger oder Käsesoße auf den Pommes? Hier sind laut Burger King nach wie vor Milchprodukte enthalten – und die Soße beim Big King enthalte Ei. Die Pattys bei den Plant-Based-Burgern sind auf jeden Fall vegan, beim Rest lohnt sich ein genauerer Blick auf die Zutaten.

Weitere einzigartige Burger-King-Filiale in NRW

Die Kölner Filiale ist nicht der einzige Burger-King-Standort in NRW mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Hier liest du, mit welcher Idee das Lokal in Gütersloh punkten will <<< (at)