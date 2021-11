Burger King: Dein Essen sieht nicht so aus wie in der Werbung? SO erklärt sich der Fast-Food-Riese

Da ist dem Kunden von Burger King aber anscheinend ganz schön der Appetit vergangen.

Schließlich heißt es nicht ohne Grund: Das Auge isst mit. Doch Burger King sieht das wohl ein bisschen anders.

Kunde beschwert sich bei Burger King wegen der Optik

Ein hungriger Kunde hatte sich sehr auf seinen Burger gefreut, denn die Werbung versprach ihm nicht nur ein geschmackliches, sondern auch ein optisches Highlight.

Burger von Burger King. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Doch was er dann bekam, begeisterte ihn überhaupt nicht. Deswegen beschwerte er sich prompt bei Burger King.

„Wenn du scheinbar nicht bei Burger King, sondern bei Wish gewesen bist....? Ist nicht euer Ernst, oder?“, schreibt der wütende Kunde auf Facebook und unterstreicht seine Emotionen noch mit einigen wütenden Emojis.

Dazu postet er ein Bild des Burgers und der Pommes in der Werbung und dazu das Pendant in der Realität.

Realität und Werbung weichen bei Burger King weit voneinander ab

Tatsächlich sehen sich die Vergleiche nun wirklich gar nicht ähnlich. Doch der Fastfood-Riese hat eine Erklärung dafür.

Burger King suggeriert in seiner Werbung andere Dinge, als die Realität tatsächlich oft halten kann. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

„Für die Produktfotos werden alle Zutaten des Burgers an dessen Rand gelegt, damit du bei der Bestellung sofort siehst, was alles auf den Burger gehört. Die Patties sind also nicht größer, sondern nur anders platziert. Und im Gegensatz zu deinem Burger werden die Burger auf den Produktfotos nicht fest in Papier verpackt, was ebenfalls erheblichen Einfluß auf die Optik hat. Tut uns dennoch leid, dass es diesmal nicht so war, wie du es dir erhofft hattest“, entschuldigt sich das Unternehmen.

Einige Fakten zu Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

Burger King hat inzwischen auch einen Lieferservice

Mit Coupons und Gutscheine kannst du bei Burger King sparen

Anderer Burger King-Kunde mischt sich ein

Der Kunde scheint dennoch gar nicht zufrieden. Als sich dann auch noch ein anderer Kunde einmischt und ihm sagt, er solle nicht „auf beleidigte Leberwurst machen“, findet er das ganz und gar nicht mehr witzig und beendet das Gespräch.

Vielleicht hat er beim nächsten Mal mehr Glück. (fb)