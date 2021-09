Burger King mit wichtiger Botschaft – Kunden rasten aus

Burger King wendet sich mit einer wichtigen Bitte an seine Kunden. (Symbolbild)

Die Fastfood-Kette Burger King hat sich mit einer dringenden Bitte an seine Kunden gewandt.

Dass Burger King sich damit jedoch in ein ganz bestimmtes Thema „einmischt“, kommt nicht bei allen gut an. Alles in allem fällt die Resonanz durchwachsen aus.

Burger King meldet sich mit einer wichtigen Botschaft zu Wort – Bei den Kunden sorgt das für gemischte Reaktionen

Mit einem kurzen Clip hat Burger King Deutschland die Menschen zum Wählen aufgerufen. Das Filmchen, das das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, zeigt einen aufgeklappten Burger, auf dem ein rotes X aus Ketchup gemacht wird. Dann wird der Burger mit Salat, Tomate und Zwiebel belegt und zugeklappt. „Mach dein Kreuz bei den Wahlen am 26.9.“ erscheint dann auf dem Bildschirm.

Dazu schreibt Burger King kurz und knapp: „Kein Kreuz zu setzen, wäre wie ein Burger ohne Sauce.“

Burger King mit Wahlaufruf – Kunden rasten aus

„Gute Aktion“, findet ein Facebook-Nutzer. Und weiter: „Jeder redet von Demokratie... dafür muss aber auch gewählt werden. Grade die Junk Food Generation geht nicht zur Wahl, somit genau die richtige Zielgruppe“.

------------------------------------

Einige Fakten zu Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

-----------------------------------

Ein anderer schlägt vor: „Erst zur Wahl, danach ein gratis Whopper!“ Ein Vorschlag, der sicher bei vielen Anklang finden würde.

Doch nicht jeder findet die Aktion cool. „Ich würde es einfach gut finden, wenn Ihr Eure Burger macht und von politischen Geschichten Abstand nehmt. Ist nicht eure Aufgabe und davon ab wird man schon genug damit genervt“, beschwert sich ein Kunde.

„Kümmert euch lieber um eure Kundschaft und um Kundenbeschwerden“, wettert ein anderer. Bis heute habe er keine Antwort auf eine wütende Mail erhalten, so der Kunde weiter. Für ihn eindeutig dringlicher als die Bundestagswahl – weshalb er das Schreiben kurzerhand noch einmal in die Kommentare postet.

Burger King reagiert auf die kritischen Stimmen, bleibt jedoch lieber beim Thema Wahl: „Wahlen sind gerade in einer Demokratie entscheidend für das gesellschaftliche Leben. Individualität und Chancengleichheit sind unsere zentralen Werte und sind es auch einer Demokratie. Wir möchten mit der Aktion zum aktuellen Zeitpunkt klar Position beziehen und die Relevanz der Wahlen für uns alle betonen“, so die Fastfood-Kette.

