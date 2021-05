Burger King will noch mehr Drive-in-Schalter anbieten. In NRW soll das Konzept als erstes eingeführt werden.

Burger King in NRW: Filiale mit großer Veränderung! Das ist ein Novum in Deutschland

Viele Läden müssen auf die neuen Gegebenheiten in der Corona-Pandemie reagieren - deshalb hat auch Burger King jetzt ein neues Konzept für NRW verkündet, was bislang einzigartig in Deutschland ist.

Restaurants mussten seit dem Lockdown im November schließen. Seitdem können auch Kunden nicht mehr so einfach bei Burger King hineinspazieren und in den Filialen essen. Lieferungen und Essen to go boomte. Und bei Fast Food-Ketten wie Burger King und McDonald's eben auch das Drive-In-Angebot. Und eben jenes soll bei einer Filiale in NRW verändert werden.

Burger King: Große Veränderung in NRW-Filiale geplant

Um der großen Nachfrage Herr zu werden, will Burger King in diesem Sommer schon die Drive-In-Schalter verdoppeln. Somit wird es in der Gütersloher Filiale in der Berliner Straße 242 zwei Schalter geben, wie eine Pressesprecherin gegenüber DER WESTEN verriet.

Wann das genaue Eröffnungsdatum ist, teilte die Burger-Kette jedoch noch nicht mit.

Burger King (Symbolbild) Foto: dpa-picture alliance/Fischer

Zu diesem einzigartigen Konzept sollen auch neue Filialen in Stadtrand-Nähe eröffnen. „Der Anteil der Gäste, die unsere Drive-In-Fenster nutzen, war vor der Krise bei etwa einem Drittel. Nach dem ersten Lockdown ist das hochgegangen auf an die 50 Prozent. Viele unserer neuen Gäste, die vorher einen Drive-In-Schalter vielleicht nie genutzt hätten, sind jetzt sehr erfreut, dass es diese Möglichkeit gibt“, kündigt Deutschlandchef Cornelius Everke an.

Er glaube, dass die Gäste auch nach Corona verstärkt über Drive-In bestellen würden und gar nicht mehr in den Laden hineingehen wollen. Hier mehr dazu lesen >>>

>>> Video: Hier kannst du sehen, wie die neue Filiale bald aussehen soll <<<

Das ist Burger King:

Burger King ist eine Fast-Food-Kette aus den USA

Das Schnellrestaurant hat seinen Sitz in Miami-Dade-County in Florida

1954 gegründet

Insgesamt gibt es rund 17.800 Filialen

Diese werden meist von selbstständigen Franchisepartnern geführt

