Bottrop: Mädchen (6) getötet – Mutter in Untersuchungshaft

Bottrop. In Bottrop ist ein kleines Mädchen (6) gewaltsam getötet worden.

In einer Wohnung in Bottrop ist am Freitagvormittag nach einem Hinweis eines Zeugen ein Mädchen (6) mit tödlichen Verletzungen aufgefunden worden.

Das Kind sei durch Stichverletzungen ums Leben gekommen.

Bottrop: Totes Mädchen (6) in Wohnung gefunden

Ebenfalls in der Wohnung befand sich eine schwer verletzte 46-jährige Frau aus Bottrop, bei der es sich um die Mutter des toten Kindes handelt. Die Frau habe versucht, sich umzubringen und dabei schwere Verletzungen erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen bezeichnete den Gesundheitszustand der Tatverdächtigen am Dienstag gegenüber DER WESTEN als unkritisch.

In Bottrop ist ein totes Mädchen in einer Wohnung gefunden worden. (Symbolbild) Foto: Wedel / Kirchner-Media / dpa

Die 46-Jährige sei zunächst in einem Krankenhaus behandelt worden, während sich in der Zwischenzeit der Verdacht gegen sie erhärtet habe.

Sie soll ihr eigenes Kind getötet haben!

Häusliche Gewalt – das solltest du tun:

bei akuter Bedrohung, wähle die 110!

zeige die Straftat bei der Polizei an

wenn du dich nicht traust, dich bei der Polizei zu melden. vertrau dich jemandem an

suche dir Hilfe bei einer Beratungs- oder Interventionsstelle (Hilfetelefon: 08000 116 016)

schreibe dir auf, was wann passiert ist

gehe zum Arzt, lasse dir mögliche Verletzungen attestieren

Frauenhäuser bieten dir ebenfalls Schutz

Mutter soll ihre eigene Tochter in Bottrop getötet haben

Am Samstag wurde die Bottroperin vor dem Amtsgericht Essen vorgeführt. Die zuständige Haftrichterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Zum Motiv der Tat wollte die zuständige Staatsanwältin in Essen keine Angaben machen. Zu familiären Hintergründen und einer etwaigen Vorgeschichte schwiegen die Behörden ebenfalls mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen.

Es seien mehrere Gegenstände sichergestellt worden, die nun daraufhin untersucht werden, ob darunter die Tatwaffe ist. Polizisten hatten nach einem Hinweis am Freitagvormittag in der Wohnung nach dem Rechten sehen wollen und waren dabei auf das tote Kind und seine schwer verletzte Mutter gestoßen.

Bottrop: Mitschüler und Lehrer trauern um das junge Opfer

Bis zu ihrem gewaltsamen Tod besuchte die Sechsjährige eine Grundschule unweit des Wohnortes. Dort herrscht aktuell nicht nur tiefe Trauer um den Verlust des Mädchens, sondern auch große Bestürzung aufgrund der erschreckenden Umstände. Laut „WAZ“ seien Seelsorger und ein Pastor an der Schule stationiert, die die dramatischen Ereignisse mit den Schülern und Lehrern besprechen. Aktuell führt die Polizei Ermittlungen an der Grundschule durch, die ebenfalls von den Fachkräften begleitet werden.

Darüber hinaus macht sich die Trauer im gesamten Dorf breit. Blumensträuße, Kerzen und Plakate fluten den Schulhof. Es wird dauern, bis die Ereignisse in Kirchellen verarbeitet werden.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.