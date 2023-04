Bochum: Nach Verkaufsstart von Luxus-Döner! Angebot sorgt für Diskussionen

Verbraucher in Deutschland müssen sich schon länger an gestiegene Preise gewöhnen. Auch die Döner-Preise in Imbissbuden mussten sich der Inflation anpassen. Doch ein ganz spezieller Döner, der die normalen Preise übersteigt, sorgt nun für Diskussionen.

In Bochum können Kunden seit Freitag (21. April) in Genuss des neuen Luxus-Döners kommen. Der Grund für den hohen Preis ist das teure Fleisch aus Japan. Doch nicht jeder ist auch bereit, für den Luxus-Döner knapp 30 Euro auszugeben.

Bochum: Besonderes Fleisch macht den Döner so teuer

Nuh Dogan hat am Freitag im ehemaligen „Chickenstyle“ seinen neuen Döner-Laden eröffnet. Am Bermuda-Dreieck in Bochum wollte er auch etwas neues ausprobieren – etwas, das abseits des klassischen Döners steht. Durch eine Japan-Reise inspiriert, bietet Dogan einen Luxus-Döner mit dem speziellen, japanischen Kobe-Wagyu-Rind an. Der Preis: 29,90 Euro.

Unsere Reporterin hat den Luxus-Döner exklusiv getestet

Das besondere Fleisch ist auch der Grund für den hohen Preis. Das Rind-Fleisch aus Japan kostet im Einkauf pro Kilogramm über 200 Euro. Für weniger könne Dogan den Döner nicht anbieten. „Sonst mache ich Verlustgeschäfte. Ich werde davon nicht reich, aber auch nicht arm“, erzählt er unserer Reporterin.

Bochum: Die Meinungen sind gespalten

Neben dem Fleisch befindet sich in dem üblichen Döner-Fladenbrot noch Salat und Soße. Jedoch kein Zaziki, das würde den Geschmack übertünchen, so Dogan. Die Kunden können zwischen Chilli Cheese, Sauce Bernaise, Curry oder auch einer Spezialsoße wählen.

Ist der Döner also seinen stolzen Preis wert? Diese Diskussion entbrannte vor allem in den Sozialen Netzwerken. Ein Facebook-Nutzer schreibt in einem Beitrag, dass der Döner in Bochum früher drei Euro gekostet hätte, heute seien ganz andere Preisdimensionen erreicht. „Würdet ihr den 30-Euro-Döner kaufen?“, fragt er in die Runde.

Die Facebook-Nutzer zeigen sich zwiegespalten. Die einen würden für das Geld eher in einem Restaurant essen, die anderen würden den Luxus-Döner probieren wollen. So schreibt ein Nutzer: „Warum sollte man den Döner denn nicht mal probieren ? 30 Euro klingt zwar viel für einen Döner, habe selbst aber auch schon knapp 24 Euro für einen Burger bezahlt, also why not.“ Andere schreiben: „Niemals, selbst wenn ich Millionär wäre“ oder „guten Hunger…ohne mich“.