Bier-Beben in NRW! Konkurrent schluckt Kult-Marke

Paukenschlag in der Bier-Welt in NRW. Die Brauerei Gaffel übernimmt Markenrechte, Produktion und Vertrieb von Mühlen-Kölsch. Damit endet eine Ära für das Kult-Kölsch aus Köln.

Mühlen-Kölsch wechselt komplett zur Konkurrenz, nachdem die Familienbrauerei zur Malzmühle in der NRW-Metropole entschieden hat, sich zukünftig auf ihre Gastronomie zu konzentrieren, berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Mega-Deal in der Bier-Metropole in NRW

Demnach wurden die Mitarbeitenden von Mühlen-Kölsch am Montag (2. Juni) informiert. Gaffel wird seine Belegschaft am Folgetag unterrichten. Heinrich Philipp Becker von Gaffel freut sich über die Gelegenheit, ein „image­starkes Kölsch“ begleiten zu können. Dies bringe zwei Brauereitraditionen zusammen und stärkt die Kölsch-Szene nachhaltig.

Mühlen-Kölsch gehört zu den beliebtesten Bieren der Region. Die Brauerei zur Malzmühle, die Mühlen-Kölsch herstellte, wurde 1858 gegründet. Ihr bekanntes Brauhaus am Heumarkt ist eines der Highlights der Kölner Gastro-Szene. Sogar Bill Clinton kehrte dort 1999 ein.

Zwei Traditionsbrauereien unter einem Bier-Dach

„Mit dieser Partnerschaft bündeln zwei traditionsreiche Familienunternehmen ihre Kompetenzen“, erklärte Becker laut einer Pressemitteilung. Gaffel erhofft sich dadurch neue Impulse für den Kölschmarkt. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf traditioneller Qualität.

Die Übernahme könnte die Bierwelt in Köln nachhaltig prägen und die Kräfteverhältnisse in der Brauerei-Stadt in NRW nachhaltig verschieben.