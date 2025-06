Duisburgerin von Straßenbahn erfasst ++ Lebensgefahr!

Fürchterlicher Unfall am Montagvormittag (2. Juni) in Düsseldorf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist eine Duisburgerin (57) von einer Straßenbahn erfasst worden.

Das 57-jährige Unfallopfer aus Duisburg erlitt dabei schwerste Verletzungen. Bislang ist unklar, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte. Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Duisburgerin nach Straßenbahn-Unglück in Lebensgefahr

Es geschah innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler lief die Duisburgerin gegen 9.50 Uhr über die Gleise an der Haltestelle Bonner Straße. Dabei übersah die 57-Jährige offenbar eine Straßenbahn der Linie U72, die in diesem Moment heranrauschte.

Der Rheinbahn-Fahrer hatte zuvor mehrfach mit Klingeln auf sich aufmerksam gemacht und leitetet noch eine Gefahrenbremsung ein – doch vergeblich. Der 34-Jährige konnte den Zusammenstoß der Straßenbahn mit der Duisburgerin nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt das Unfallopfer lebensgefährliche Verletzungen. Die Duisburgerin wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort auf schnellstem Wege mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt nach Straßenbahn-Unglück

Die Polizei sperrte den Unfallort nach dem dramatischen Unglück ab. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams rückten an, um Spuren zu sichern und den Unfall zu rekonstruieren. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an.

Erst Mitte Mai ist ein Mann in Köln bei einem Straßenbahn-Unglück ums Leben gekommen. Das Unfallopfer hatte zunächst gegen die Scheibe des Zuges gehämmert und war dann zwischen Zug und Bahnsteigkante geraten, als die Straßenbahn anfuhr (mehr dazu hier >>>).