Zoo in NRW: Süßer Anblick im Gehege – doch Besucher müssen genau hinsehen

Ein Zoo in NRW hat freudige Nachrichten zu verkünden – und das gleich zweifach. Denn zwei neue Jungtiere haben das Licht der Welt im Kölner Zoo erblickt. Über ihre Geburt freuen sich die Tierpfleger ganz besonders, denn die Erwartungen waren groß.

Immerhin handelt es sich um eine bedrohte Tierart und nur durch Nachwuchs kann die „bislang noch wenig vertretene Blutlinie“ erhalten werden, wie der Kölner Zoo erklärt. Doch wen haben wir denn da überhaupt?

Zoo in NRW stellt Doppel-Nachwuchs vor

Na, habt ihr sie schon entdeckt? Denn im Kölner Zoo gibt es zwei neue Südpudus, doch noch sind sie etwas scheu und verstecken sich. Kein Wunder, denn die beiden Jungtiere sind erst wenige Tage alt und müssen sich an die Umgebung erst noch gewöhnen. „Die kleinen Pudus erkunden bereits vorsichtig die Außenanlagen, liegen aber oft auch noch versteckt im Gras, was völlig normal und typisch ist“, so die Erklärung der Tierpfleger.

Am 21. Mai kam zunächst „Yuri“ auf die Welt, sechs Tage später folgte das weibliche Jungtier „Adora“. Für die zweijährige Mutter Yadira ist der Hirsch „Yuri“ das erste Jungtier, Vater Alvess ist selbst erst vor drei Jahren im Kölner Zoo zur Welt gekommen. Seine Blutslinie ist nach Angaben der Mitarbeiter sehr selten vertreten, weshalb die Freude über den Nachwuchs noch größer ist.

Pudu-Hirsch vom Aussterben bedroht

Denn „Pudus zählen zu den Hirschen. Es gibt drei ähnliche Arten – den Südlichen, der in Köln gehalten wird, und vormals den Nördlichen Pudu, der kürzlich in zwei Arten aufgeteilt wurde“, erklären die Mitarbeiter weiter. Südpudus sind nur etwa halb so groß wie unser einheimisches Reh. Aufgrund von „Lebensraumzerstörung, Bejagung, Konkurrenz durch exotische Hirscharten und Risse durch verwilderte Haushunde“ treten die Tiere immer seltener in der Wildnis auf.

Wer die beiden Pudu-Babys im Kölner Zoo sehen möchte, muss in den Südamerikabereich in der Mitte des Zoos. Ihr findet sie zwischen den Anlagen für die Großen Ameisenbären und die Primaten und Aras im Kleinen Südamerikahaus.