Bauern-Proteste: Ausgerechnet jetzt! Warum die Trecker-Konvois NRW besonders hart treffen

Der Bauern-Protest in NRW hat begonnen. Seit Montagmorgen (8. Januar) rollen die Trecker quer durchs Land. Ihr Ziel sind Großdemos in Köln, Bonn, Münster und östlich von Dortmund. Dabei wollen die Landwirte mit ihren Zugmaschinen wichtige Kreuzungen und Autobahn-Auffahrten blockieren.

Der Bauernverband hat zu einer einwöchigen Aktionswoche aufgerufen, der in einer Großkundgebung am Montag (15. Januar) in Berlin gipfelt. Der Zeitpunkt der Proteste könnte für NRW kaum ungünstiger fallen.

Bauern-Proteste in NRW: Ausgerechnet jetzt!

Es ist der Super-Gau für Pendler in NRW in der zweiten Januar-Woche 2024. Denn neben den Landwirten hat auch noch die Lokführer-Gewerkschaft GDL zu einem weiteren bundesweiten Bahn-Streik ab der Nacht von Dienstag (9. Januar) bis Freitag (12. Januar) aufgerufen. Somit droht nicht nur Chaos auf den Straßen, sondern auch auf den Gleisen.

Besonders bitter für NRW. Zwei wichtige Zug-Strecken im Ruhrgebiet und am Niederrhein sind seit Freitag (5. Januar) wegen Bauarbeiten bereits gesperrt. Und ausgerechnet am 8. Januar beginnt außerdem wieder die Schule. Damit enden für viele Familien die Winterferien, was den Verkehr auf den Straßen massiv ansteigen lassen wird. Und das ist noch nicht alles. Denn im Ruhrgebiet sorgen marode Autobahn-Brücken schon seit Wochen für Verkehrschaos. Die monatelange Sperrung der A42-Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal zwischen Bottrop und Essen ließ den Verkehr auf den Ausweichstrecken bereits anschwellen. Mit den Bauern-Protesten und dem GDL-Streik droht nun der Verkehrs-Kollaps in NRW.

Darum gehen die Bauern auf die Straße

Hintergrund der Proteste sind die Sparpläne der Bundesregierung. Die geplanten Kürzungen der Subventionen für den Agrardiesel sowie die mittlerweile zurückgezogene Beendigung der Kfz-Steuerbefreiung haben die Landwirte bundesweit auf die Straßen getrieben. Die Solidarität in vielen Teilen der Bevölkerung ist spürbar groß. Dennoch wächst auch die Sorge, dass die Proteste von radikalen Kräften unterwandert werden können.

Davon grenze sich Thomas Leuchten von der Landwirtschaft verbindet Deutschland e. V. NRW (LSV) im Gespräch mit DER WESTEN ab. Zudem rief der LSV-Sprecher dazu auf, sich an die Spielregeln der Polizei zu halten. Alle Demos seien offiziell angemeldet und die Protestformen genehmigt. Bilder wie vor dem Jahreswechsel in Siegen wolle der LSV vermeiden. Dort sind einem Landwirt die Sicherungen durchgebrannt, als die Polizei einen Traktor-Konvoi zeitweise festgesetzt hatte.