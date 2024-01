Bauern-Protest in NRW: Wütende Landwirte demonstrieren weiter ++ Verbandsboss mit Knallhart-Ansage

Ab Montag (8. Januar) werden die Menschen in Deutschland – vor allem die Pendler im morgendlichen Berufsverkehr – den Zorn der Bauern zu spüren bekommen!

Überall in der Bundesrepublik, auch in NRW, planen die Bauern große Protestaktionen. Ihre Wut richtet sich gegen Sparpläne der Bundesregierung. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekam den Zorn der aufgebrachten Landwirte bereits zu spüren, als sie ihn am Verlassen einer Fähre hindern wollten (>> hier mehr).

Nun folgt ab Montag (8. Januar) der landesweite Protest. Kreuzungen und Autobahnauffahrten wollen die Bauern blockieren – große Demos sind geplant.

In unserem Live-Blog versorgen wir dich mit allen Infos zum Bauern-Protest in NRW.

Bauern protestieren in NRW – Alle Infos hier!

Die Bundesregierung wollte Subventionen für die Landwirtschaft streichen, um mehrere Hundert Millionen Euro im Haushalt einzusparen. Dazu hätte gehört, die Vergünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen – und man wollte land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge künftig nicht mehr von der Kfz-Steuer befreien. Die Betonung liegt hierbei auf dem Konjunktiv.

Denn nach der ersten wütenden Bauernreaktion nahm die Ampel einige Pläne wieder zurück. Die Kfz-Steuerbefreiung soll nun doch bestehen bleiben, und die Steuerbegünstigung für Agrardiesel wird nur langsam schrittweise abgeschafft. Doch das hat die Bauern keinesfalls versöhnt. Die Folge: Der Protesttag startete am Montag, 8. Januar!

Samstag, 13. Januar

08.22 Uhr: Verbandsboss lässt Bürger mit Drohung zittern

Eskaliert die Lage jetzt völlig? Obwohl die Ampel-Regierung den Bauern bereits deutlich entgegenkam, bleiben Letztere hart. Bauern-Boss Günther Fleßner kommt sogar mit einer Ultimativ-Drohung um die Ecke, die viele Verbraucher zittern lässt (hier die Einzelheiten).

Freitag, 12. Januar

22.05 Uhr: Landwirte planen Protest beim Neujahrsempfang der FDP

Am Sonntag (14. Januar) planen die Bauern laut „Rheinsche Post“ einen weiteren Protest. Dieser soll zwar mit fünf Traktoren sehr klein ausfallen, doch die Landwirte haben ein besonderes Ziel im Auge. Und zwar den Neujahrsempfang der FDP im Maritim-Hotel in Düsseldorf. An dem Empfang soll unter anderem auch Bundesfinanzminister Christian Lindner teilnehmen.

20.18 Uhr: So verlief der Bauern-Protest in Dortmund

Zwischen 13.20 und 16.05 Uhr fand heute ein Fahrzeugkorso mit einer Gesamtlänge von 2,5 Kilometern in Dortmund statt. An dem Bauern-Protest in der Innenstadt nahmen rund 158 Fahrzeuge teil. Dazu zählten neben Traktoren auch Lkw und Pkw, obwohl vorab betont wurde, dass keine Privatfahrzeuge teilnehmen dürften. Immer wieder kam es auch vor, dass Passanten zwischen die Fahrzeuge traten. Dadurch mussten diese stehenbleiben und der Zug riss stellenweise ab.

14.50 Uhr: Protest in Lüdenscheid

Nach Angaben der Polizei ist am Nachmittag ab 15.30 Uhr in Lüdenscheid erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Treffpunkt der Teilnehmer ist das Möbelhaus Poco. Von dort ist ab 16 Uhr ein Aufzug geplant über Jüngerstraße, Nottebohmstraße, Bräuckenstraße, Werdohler Landstraße, Lennestraße, Rahmedestraße, Lösenbacher Landstraße, Volmestraße, Talstraße, Kölner Straße, Sauerfelder Straße, Hochstraße, Bräuckenstraße, Nottebohmstraße und Jüngerstraße zurück zum Parkplatz am Poco.

14.31 Uhr: Tierheim in NRW leidet unter Bauern-Protesten

Der Rückhalt in der Bevölkerung für die Bauern-Proteste ist groß. Doch ein Tierheim in NRW beklagt nun die Auswirkungen.

12.03 Uhr: Protest an der A52 in Essen

In Essen ist am Nachmittag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr eine Mahnwache auf einer landwirtschaftlichen Fläche nahe der Auffahrt zur Autobahn A52 (Essen-Kettwig) geplant. „Wir wollen keine Blockaden, sondern nur auf uns aufmerksam machen“, versprach der organisierte Landwirt Thomas Leuchten aus Essen.

8.13 Uhr: Landwirtschaft trifft Politik

Große Straßenblockaden werden heute nicht erwartet. Das wäre auch angesichts des Glatteises in NRW auch unverantwortlich (alles zu den teilweise tödlichen Folgen des Blitzeises kannst du hier nachlesen >>>). Statt Demos finden bei der Aktion Landwirtschaft trifft Politik heute Treffen von Bauern mit Bundestagsabgeordneten aus der jeweiligen Region statt.

Donnerstag, 11. Januar

18.44 Uhr: Traktoren rollen am Freitag durch Dortmund

Am morgigen Freitag (12. Januar) sollen rund 125 Traktoren auch durch die Dortmund Innenstadt rollen, heißt es bei den „Ruhr Nachrichten“. Die Demo wurde von der Polizei genehmigt. Los geht’s wohl um 13 Uhr an der Viktor-Toyka-Straße. Da man sich aber von Verschwörungsideologen und anderen distanzieren will, sind bei dieser Demo keine privaten Pkw zugelassen.

8.21 Uhr: Proteste auch in Köln

Auch in Köln droht heute Verkehrschaos. Dem „Express“ zufolge rollen die Traktoren heute auf der linksrheinischen Seite vom Eifeltor bis zur Aachener Straße. Die Severinsbrücke soll aber dieses Mal nicht betroffen sein. Die Polizei wies aber darauf hin, dass sich der Zugweg im Laufe der Demo noch verändern könne.

7.05 Uhr: Bauern nehmen Grüne ins Visier

Neuer Tag, neue Bauernproteste in NRW. Heute richten sich alle Augen nach Münster. Denn im Schloss Münster laden die Grünen ab 18 Uhr zum Neujahrsempfang. Landwirte aus der Umgebung wollen ihren Unmut über die Politik der Bundesregierung kundtun. Erwartet werden 1.200 Trecker aus der Umgebung, die den Verkehr rund um die Stadt Münster blockieren könnten.

