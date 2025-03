Axt-Angriff in NRW ++ Opfer in Lebensgefahr

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Donnerstagabend (6. März) die Stadt Rheine in NRW. Ein 68-jähriger Mann wurde in seiner Wohnung im Pfifferlingweg brutal zugerichtet und lebensgefährlich verletzt.

Der Angriff ereignete sich gegen 19.45 Uhr – nun ermittelt die Polizei.

NRW: Brutale Axt-Attacke in Wohnung

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 41-jährige Tatverdächtige sein Opfer in dessen Wohnung in Rheine (NRW) mit einem Hammer und einer Axt angegriffen haben. Der schwer verletzte Mann, ein deutscher Staatsbürger, wurde nach dem Angriff umgehend von Rettungskräften versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort kämpfte er um sein Leben.

Obwohl die Polizei den Tatort weiträumig abgesperrt hatte und eine sofortige Fahndung einleitete, konnte der Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit zunächst flüchten. Mehrere Spezialeinheiten wurde zur Unterstützung angefordert. Dem SEK gelang es schließlich, den Tatverdächtige in der Nähe von Rheine festzunehmen.

Motiv unklar

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der brutalen Tat stehen noch am Anfang. Es gibt jedoch erste Hinweise darauf, dass der Beschuldigte möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. Dies wird derzeit von den leitenden Ermittlern einer Mordkommission geprüft, um Klarheit über das Motiv zu gewinnen.

Unklar ist bislang, wie der Tatverdächtige in die Wohnung gekommen ist. Hat er sich gewaltsam Zugang dazu verschafft oder kannte er sein Opfer womöglich? Dazu laufen derzeit die Ermittlungen, wie Obststaatsanwalt Martin Botzenhardt gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Die Ermittlungen in NRW werden in den kommenden Tagen weiter intensiviert. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Details die Ermittler im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit des Verdächtigen und dem möglichen Tatmotiv ans Licht bringen können.