US-Amerikaner zieht nach Köln – und runzelt die Stirn über typisch deutsches Detail: „Was ist das?“

Deutschland hat schon einige Traditionen und Marotten, die – zumindest für Touristen – etwas komisch wirken dürften. Immerhin sollte es etwas befremdlich wirken, wenn tausende Menschen in Dirndl und Lederhosen zu den Festzelten strömen oder gar in Kostümen zu Karneval Arm in Arm schunkeln und singen.

Doch nicht das, sondern eine typisch deutsche Kleinigkeit löste bei dem Amerikaner Verwirrung aus. Prompt bittet er seine Follower um Hilfe.

US-Amerikaner: XXL-Verwirrung wegen Umzug nach Köln

Mit einem herzhaften Griff in die Chipstüte begibt sich „ryaneatss“ auf eine Mission. Er will herausfinden, was es mit der Konstruktion in seiner Wohnung auf sich hat, die ihn an ein „Gefängnis“ erinnert. Also greift er nach der Konstruktion rechts neben seinem Fenster und zieht daran – und plötzlich verdunkelt sich sein Fenster.

Viele wissen es schon – er hat am Fenstergurt für die Jalousie am Fenster gezogen. Und – wie könnte es anders sein – das Fenster verdunkelt sich durch die Jalousie, abhängig davon, wie weit man die Konstruktion herunterzieht. Ein absolutes Novum für den Amerikaner! „Was ist denn hier los?“, fragt er so verblüfft seine Fans.

US-Amerikaner fragt nach Hilfe: „nie gesehen“

„So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen“, fährt er irritiert fort, „jedenfalls nicht, bevor ich in meine Wohnung in Köln gezogen bin“. Aber offensichtlich gefällt ihm die Konstruktion, denn „es ist ganz nett, weil es die Dunkelheit aussperrt und wenn es kalt ist, schützt es vor Wind“.

Logisch, dass seine Fans auf seine Verwirrung prompt reagieren. So meint so mancher: „Das ist ein Fenstergurt für die Jalousie, würde ich sagen? Like a window belt because you can adjust it?“

Hier kannst du dir seinen Hilferuf anschauen:

Und ein anderer User fügt sichtlich amüsiert hinzu: „It is called a rolladen. You must try Rolladen in Germany!“ (auf Deutsch: „Es wird Rolladen genannt. Du musst Rouladen in Deutschland probieren!“). Bleibt also abzuwarten, ob der US-Amerikaner aus NRW das Essen tatsächlich probiert.