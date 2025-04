NRW: US-Amerikaner kauft Franzbrötchen bei Aldi – „Blasphemie!“

Wer schon lange in NRW lebt, ist mit der deutschen Küche und den Bäckereiprodukten bereits vertraut. Kommt man hingegen aus dem Ausland, könnte das ein oder andere Produkt schonmal für eine große Überraschung sorgen.

So ergeht es auch dem US-Amerikaner und Instagramer „Ryaneatss“ beim Kauf eines Franzbrötchens. Nachdem er sein Glück zunächst bei einer Bäckerei in NRW versucht hat, die das Produkt nicht vorrätig hatte, zog es ihn nach Aldi Süd.

NRW: US-Amerikaner probiert Franzenbrötchen

Dort hat er sich für 79 Cent ein Franzbrötchen gekauft und es im Anschluss gleich probiert. „Es ist warm, es ist knusprig und es hat einen Zimtgeschmack“, beschreibt er sein Geschmackserlebnis.

Diese Kombination des Aldis in NRW kommt bei ihm offenbar gut an. Sein Fazit: „Ich denke, das ist das beste Gebäck in Deutschland. Das war noch nicht mal von einer Bäckerei, sondern von Aldi.“ Genau das scheint andere User zu stören.

User sprechen nach Aldi-Test von „Blasphemie!“

In den Kommentaren schreibt ein User: „Oh mein Gott, von Aldi? Das ist Blasphemie!“ Als Blasphemie wird eine verletzende Äußerung über etwas Heiliges bezeichnet. Andere Zuschauer können den Hype um das Produkt von Aldi ebenfalls nicht nachvollziehen.

„Als Bäcker blutet mein Herz“, heißt es in einem Kommentar. Doch auch die Region scheint die User zu irritieren: „Köln ist jetzt nicht die Franzbrötchen-Ecke“, heißt es in einem Kommentar. Eine andere Person kommt zu dem Entschluss: „Die besten Franzbrötchen der Welt gibt es nur in Hamburg!“

Damit wäre der US-Amerikaner in NRW falsch. Ob er noch weitere Franzbrötchen probiert, bleibt nun allerdings abzuwarten.