Aldi stellt in NRW plötzlich alles um – Kunden trauen ihren Augen kaum

Bei einer Aldi-Filiale in NRW gibt es seit einigen Wochen aber auch gute Nachrichten. Denn hier wurde Mitte Januar ein neuer Service ausgerollt, der vielen Kunden das Leben deutlich leichter machen dürfte.

Aldi in NRW sorgt für Gewissheit

Längst kannst du dir in NRW nämlich nicht mehr nur mit Picnic oder Flink Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Denn auch Aldi Süd hat vor einiger Zeit einen „Home Delivery“-Service eingerichtet, von dem bislang vor allem Städte im Ruhrgebiet wie Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Duisburg profitierten.

Jetzt ist auch eine weitere NRW-Stadt Teil des Aldi-Liefergebiets. Wie uns ein Sprecher des Discounter-Riesen auf Nachfrage mitteilt, gehört seit dem 16. Januar auch Mönchengladbach zum Lieferradius. Er gibt aber auch einen deutlichen Hinweis.

Aldi-Sprecher weist auf Test hin

Denn bei dem Lieferdienst von Aldi Süd, bei dem man sich via „Mein Aldi“-App oder im Webshop seine Lebensmittel zum originalen Discounter-Preis aussuchen kann, handelt es sich weiterhin um einen Test. „So testet Aldi Süd, wie auch die Wettbewerber, lokal und zeitlich begrenzt einen Service im Bereich Home Delivery sowie Click & Collect unter dem Namen meinALDI in Deutschland“, so der Discounter-Sprecher.

Seit Mitte Januar nimmt auch Aldi Süd in der NRW-Stadt Mönchengladbach am Testlauf teil. Aber wie es dazu heißt, sei der Testlauf „zeitlich und regional“ begrenzt. Wie lange der Test noch läuft, ist nicht bekannt. Wer ebenfalls an dem Markttest teilnehmen will, kann seine Aldi-Süd-Filiale ganz einfach auf der Website registrieren.