Aldi in NRW: Vater klaut Waren im Wert von 24 Euro – jetzt muss er in den Knast

Für einen Vater aus NRW kam es nach seinem letzten Besuch in einer Aldi-Filiale knüppeldick. Das Geld der Familie des 33-Jährigen ist knapp, nicht zum ersten Mal wird er einen Tag im November in einer Aldi-Filiale zum Dieb.

Doch diesmal sind die Folgen verehrend, auch wenn der Wert der geklauten Waren mit insgesamt 24 Euro vergleichsweise gering ausfällt.

Aldi in NRW: Vater klaut immer wieder Lebensmittel

Wie die „Westfalenpost“ berichtet, hat es der 33-jährige Vater aus Schwelm in NRW nicht leicht. Er und seine Frau sind Eltern eines achtjährigen Kindes, doch das Geld ist oft knapp. Da die Mutter krank ist und deshalb nicht arbeiten kann, während sich der Schwelmer selbst noch in einer Ausbildung befindet, hat die Familie oft nur 800 Euro im Monat zur Verfügung.

Aus der Not heraus wurde der 33-Jährige immer öfter zum Dieb. Als er am 16. November 2023 die Aldi-Filiale in Ennepetal betritt, hat er bereits zwei laufende Bewährungsstrafen mit fünf und drei Monaten wegen Klauens auf dem Konto. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, im Aldi an der Körnerstraße Fleisch und andere Lebensmittel im Wert von 24,37 Euro einzustecken.

+++ Rewe, Aldi und Co.: Kassen-Trick sorgt für Kunden-Wut – „Grenzdebiles Verhalten“ +++

Aldi in NRW: „Sie klauen, klauen und klauen“

Die Straftat war eine zu viel – der Mann, der bereits 14 Vorstrafen vor allem wegen Diebstählen hat, landet vor dem Amtsgericht in Schwelm. Die Staatsanwältin möchte den 33-Jährigen aufgrund seiner einschlägigen Vergangenheit für vier Monate in Haft stecken. „Der Angeklagte hat die Bewährungschance nicht genutzt. Ich denke, dass er wieder Straftaten begehen wird“, zitiert die „Westfalenpost“ aus der Verhandlung.

Mehr aktuelle Nachrichten aus NRW:

Auch die Richterin greift zu harten Worten: „Sie stehen unter zweifacher laufender Bewährung, und Sie lassen es trotzdem nicht sein. Sie klauen, und klauen, und klauen. Wenn Sie meinen, dass das Ihr Weg ist, müssen Sie damit leben, ins Gefängnis zu gehen.“ Das Urteil: drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Für den 33-jährigen Aldi-Dieb könnte es sogar noch schlimmer kommen. So geht die Richterin davon aus, dass die vorherigen Bewährungsstrafen über drei und fünf Monate zu der auferlegten Haft dazukämen. Der Verteidiger des Schwelmers hat indes Rechtsmittel angekündigt.