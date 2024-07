US-Amerikaner will bei Aldi in NRW einkaufen – seine Worte lassen das Blut in den Adern gefrieren

Ob Lidl, Rewe oder Kaufland. US-Amerikaner und Instagramer „ryaneatss“ ist beim Einkaufen nicht wählerisch. Seine Fans lieben den Mann aus den Staaten für seine Geschmackstests.

Immer wieder geht der in NRW lebende „ryaneatss“ auch auf Empfehlungen aus seiner Community ein. Dieses Mal verschlug es ihn dafür in einen Aldi in NRW.

US-Amerikaner hat bei Aldi in NRW nur ein Ziel

„ryaneatss“ lässt keinen Versuch aus, die kulinarischen Genüsse in Deutschland auszuprobieren. Ob Currywurst mit Pommes, Franzbrötchen, Schnitzel oder Döner – der US-Amerikaner lässt sich nichts entgehen. Jetzt ist der junge Gourmet dem Rat eines Fans gefolgt: „Probiere Streuselschnecke.“

Dafür begab sich der junge Mann in eine Aldi-Filiale in NRW. Hier musste der Instagramer nicht nur einen Kompromiss eingehen – sondern sorgte mit der Aussprache des Discounter-Namens auch für reichlich Wirbel.

Aldi oder „All die“

Denn offenbar hat sich der Name Discounter-Kette aus dem Ruhrgebiet noch nicht bis in die Staaten herumgesprochen – zumindest nicht in die Heimat von „ryaneatss“. Denn der sprach den Aldi derart ungewöhnlich aus, dass der ein oder andere aufschrecken sollte. So klang es aus dem Mund des US-Amerikaners eher wie eine Todes-Drohung statt eines Discounter-Namens. „ALL DIE? Just say Aldi“, riet ihm einer, um Missverständnisse zu vermeiden. „All die. That’s right: ‚alle töten Supermarkt'“, versucht ein Fan ihm zu übersetzen, was er da ausgesprochen hat.

Auf der Aussprache möchten jedoch am Ende nicht alle herumreiten. Einige weisen ihn aber schon darauf hin, dass er in der Aldi-Filiale nicht zu einer klassischen Streuselschnecke gegriffen hat. Doch der „Streuselfranz“, den er probiert, lässt keine Wünsche offen. „ryaneatss“ vergibt neun bis zehn von zehn möglichen Punkten und fasst zusammen: „Ganz, ganz, ganz schmecki.“ Na dann…