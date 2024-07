NRW: US-Amerikaner isst Döner – plötzlich greift er zu absurder Zutat! „Kann so nicht weiter machen“

Andere Länder, andere Sitten – das gilt in Deutschland auch innerhalb der Landesgrenze. Zwischen vielen Bundesländern herrschen nicht nur Unterschiede bei kulinarischen Bezeichnungen, sondern auch Geschmäckern oder Zutaten. Das merkt auch der US-Amerikaner und Instagramer „Ryaneatss“ regelmäßig, der sich vor allem in NRW durch verschiedene traditionelle Nahrungsmittel isst.

Kürzlich probierte er einen Döner vor laufender Kamera – und schockte seine Zuschauer mit einer besonderen Zutat, die er diesem noch hinzufügte.

NRW: US-Amerikaner verfeinert seinen Döner

„Happy Dönerstag“, freut sich „Ryaneatss“ in seinem Instagram-Clip letzte Woche. Passend zum Donnerstag hat er sich einen klassischen Döner, wie man ihn in NRW in jeder Stadt findet, besorgt.

Er scheint das Fast Food sichtlich zu genießen, erklärt nach mehreren herzhaften Bissen dass Hähnchendöner das Beste sei, lobt das Brot und das Chili-Pulver obendrauf. Doch der ganze Genuss ist dem US-Amerikaner offenbar noch nicht genug.

Denn plötzlich holt „Ryaneatss“ eine Packung „Pombären“ vor die Kamera, reißt diese energisch mit dem Mund auf und lässt anschließend ein paar der Chips mitten auf den Döner rieseln.

NRW: US-Amerikaner ist „eins mit der Natur in Deutschland“

Um seinen persönlichen „Dönerstag“ perfekt zu machen, holt der Instagramer noch ein Dosenbier heraus und nimmt einen großen Schluck. „Bier, Döner, Dönerstag – one with the nature of Germany“ (zu deutsch: eins mit der Natur in Deutschland).

Die Euphorie von „ryaneatss“ können aber nicht alle seine Follower teilen, sie hängen immer noch an der „Pombären“-Zugabe auf den Döner fest. „Ey der kann so nicht weiter machen…POMBÄREN???“, fragt etwa ein Kommentator entsetzt. „Mit Pombären is geil. Hast mich erinnert, dass ich mir heute einen Döner holen muss“, findet dagegen ein anderer. Geschmäcker sind eben verschieden!