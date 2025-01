Aldi in NRW: Kunden erleben Überraschung an der Kasse – „Wie geil“

Weihnachten ist bereits seit einigen Tagen vorbei, das neue Jahr 2025 hat begonnen – doch einige Aldi-Kunden in NRW werden sich bestimmt noch immer kopfschüttelnd an ihren Discounter-Einkauf kurz vor den Feiertagen zurückerinnern.

In Münster (NRW) hatte sich den Kunden an der Aldi-Kasse nämlich ein alles andere als alltägliches Schauspiel geboten, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Aldi in NRW: Überraschung an der Kasse

Heiligabend fiel im vergangenen Jahr 2024 auf einen Dienstag – also gab es von Montag (23. Dezember) bis Dienstagmittag (24. Dezember) noch die Möglichkeit, sich für die Feiertage einzudecken, bevor die Discounter und Supermärkte ihre wohlverdiente Pause einlegen würden. Das wollten auch viele Menschen im Münsteraner Stadtteil Gremmendorf machen – doch als sie an der Aldi-Kasse ankamen, trauten sie ihren Augen nicht.

Ein TikTok-Video, das eine Kundin an der Kasse aufgenommen hat, zeigt den Grund für die erstaunten Reaktionen: Statt eines Kassierers oder einer Kassiererin im klassischen Aldi-Arbeitsoutfit sitzt dort an der Kasse niemand geringeres als der Grinch – der grüne, zottelige Weihnachts-Hasser, bekannt aus dem Kultfilm mit Jim Carrey in der Titelrolle.

Mit rot-weißem Santa-Claus-Outfit und mit dem erwartbaren grimmigen Gesichtsausdruck zieht er die Aldi-Produkte über den Scanner – zum Unglauben der Kunden. „Heute bei Aldi an der Kasse…“, kann die Erstellerin des Videos nur ungläubig dazu schreiben.

„Diese Kasse oder keine“

Die Zuschauer auf TikTok können ihre Begeisterung kaum im Zaum halten. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Der Mitarbeiter hat die Gehaltserhöhung verdient“

„Wie geil“

„Das sollten alle Supermärkte jedes Jahr machen. Als Grinch oder Weihnachtsmann verkleidet. Gute Idee.“

„Schade, dass es bei uns sowas nicht gibt. Ich wäre sofort an diese Kasse gegangen.“

„Ich glaube, da würde niemand schreien: Können Sie eine andere Kasse aufmachen?“

„Egal, wie lang die Schlange auch gewesen wäre, diese Kasse oder keine“

„Hätte noch nach einem Autogramm gefragt“

„In der stressigen Zeit muss etwas Spaß sein“

„Bitte nächstes Jahr mehr von solchen Kassierer/innen. Das würde einigen Menschen so die Weihnachtszeit versüßen.“

Für die Aldi-Kunden in Münster (NRW) war das Grinch-Kostüm also ein großer Spaß – weniger schön war es dagegen vor rund 25 Jahren für Hollywood-Star Jim Carrey. Für jeden Drehtag saß er acht quälend Stunden lang in der Maske, um sich in den grünen Grinch zu verwandeln. Nur unter einer Bedingung würde er für einen zweiten Teil des Weihnachtsklassikers vor die Kamera zurückkehren (>> hier mehr dazu).