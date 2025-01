Aldi in NRW: Kunden verzweifeln – bis plötzlich die Nachricht umgeht

Bei Aldi gibt es immer viele Aktionen. Kein Wunder, dass es schon den einen oder anderen Kunden gegeben hat, der traurig aus der Wäsche geschaut hat, wenn das preisreduzierte Produkt schon längst ausverkauft war. Doch der Discounter bietet nicht nur günstige Preise, sondern auch Vorteile für seine Kunden.

Doch genau so ein Bonus hat schon viele Kunden DIESER Aldi-Filiale aus NRW zur Verzweiflung gebracht. Jetzt gibt es Neuigkeiten – der Discounter hat einen wichtigen Schritt unternommen.

Aldi in NRW: Elektrisches Laden funktioniert in Drolshagen nicht

Dabei geht es um die elektrischen Ladesäulen in Drolshagen – genau die sollen den Kunden von Aldi eigentlich ermöglichen, dass sie ihr Auto während ihres Einkaufes laden können. Doch die beiden Säulen funktionieren laut offenbar schon seit Monaten nicht. Und auch „alle Versuche herauszufinden, warum sie bisher nicht funktioniere, liefen ins Leere“, so die Stadt Drolshagen in einem Facebook-Post.

Doch eben genau das hat sich nun geändert! Denn „zwei Techniker vor Ort haben die Säule mit zwei Ladepunkten in Betrieb genommen“. So können die Aldi-Kunden endlich ihr Auto mit 50kW laden.

Aldi in NRW: Kunden sind begeistert

Kein Wunder, dass sich die Facebook-User darüber mehr als freuten. So schrieb ein Nutzer: „Ist ja mal ein kleiner Anfang und eine gute Motivation für Lidl/Netto und Dornseifer.“ Auch ein anderer meinte: „Top!“

Aber bringen E-Autos überhaupt etwas? Auf jeden Fall, denn laut einer Studie des ADAC ist die Umweltbilanz von Elektroautos im Vergleich zu Verbrennungsmotoren bereits nach 50.000 bis 100.000 Kilometern wieder positiv. Und auch die anfänglichen Emissionen gleichen sich aus – sprich: Der ökologische Fußabdruck wird kleiner.

Da ist es ja umso besser, dass die Kunden von Aldi endlich wieder ihr E-Auto von der NRW-Filiale laden können.