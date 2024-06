Aldi in NRW: Berühmtester Discounter des Landes macht dicht – das steckt dahinter

Aldi bildet in fast allen deutschen Städten mittlerweile eine regelrechte Institution in der Discounter-Branche. Auch in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf ist er gleich mit 36 Filialen vielfach vertreten.

Doch ausgerechnet eine der prominentesten Aldi-Süd-Filialen an der Königsallee, kurz auch „Kö“ genannt, in Düsseldorf (NRW) soll seine Türen jetzt schließen. Kunden trifft der Schlag, war der Discounter zehn Jahre lang eine beliebte Anlaufstelle nach dem Shopping-Bummel oder in der Mittagspause.

Aldi in NRW wird dem Erdboden gleich gemacht

Wie eine Sprecherin von Aldi Süd gegenüber der „Rheinischen Post“ angibt, soll der Discounter-Riese die Filiale „bis Ende des Monats räumen“. Zehn Jahre lang war sie von der Kö nicht wegzudenken – nun soll Schluss sein.

Der Grund: An seiner Stelle soll einer der spektakulärsten Neubauten der Stadt entstehen. An der Königsallee 106 ist nämlich der „Kö-Tower“ geplant. Das rund 70 Meter hohe Gebäude soll für satte 300 Millionen entstehen. Neben Büros soll es im Erdgeschoss auch Raum für Gastronomie und einen Supermarkt beziehungsweise Discounter geben. Zur großen Freude der Aldi-Kunden.

Neue Filiale soll kommen

Denn auch wenn sich vorerst eine Tür für Aldi Süd in Düsseldorf schließt, so hat sich bereits eine neue geöffnet. Zwar muss die bisherige Filiale geräumt und vorerst aufgrund des Neubaus dem Erdboden gleich gemacht werden. Sobald das neue Gebäude dann allerdings steht, soll laut „RP“ eine neue Aldi-Süd-Filiale „an gleicher Stelle in neuem Design eröffnen“. Was das genau bedeutet, wird sich noch zeigen.

Bis es so weit ist, müssen sich Aldi-Kunden allerdings noch gedulden. Erst nach der Fußball-EM 2024 soll der offizielle Abriss starten. Und dieser könnte bis Mai 2025 andauern. Erst Ende 2027 soll das neue Gebäude dann nach aktuellem Plan in der NRW-Hauptstadt fertig sein.