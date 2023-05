Aldi in NRW muss in Zelt umziehen – mit diesen Folgen für Kunden

Nanu, da werden Aldi-Kunden aus Harsewinkel (NRW) aber bald große Augen machen: Plötzlich finden sie sich bei ihrem Wocheneinkauf in einem Zelt wieder.

Ungewöhnliche Maßnahme bei Aldi: Eine Filiale aus dem Kreis Gütersloh (NRW) zieht vorübergehend in ein Zelt. Mit dem Umzug bereitet sich der Discounter auf den Umbau seines Marktes am Prozessionsweg vor.

Aldi in NRW will Filiale modernisieren

„Der Markt am Prozessionsweg 43 wird abgerissen und im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi Nord Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept am gleichen Standort neu gebaut. Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen. Die neue Filiale wird zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet“, verrät Aldi Nord auf Nachfrage von DER WESTEN.

Der bisherige Markt schließt am 17. Mai 2023. Die Neueröffnung erfolgt voraussichtlich Ende dieses Jahres, wie Aldi Nord ankündigt. Während der Bauphase wird es ein Verkaufszelt an der Thomas-Mann-Straße geben – ganz in der Nähe des alten Marktes. Das Verkaufszelt wird am 22. Mai eröffnet. Kunden müssen also drei Tage ohne einen Aldi in ihrer unmittelbaren Nähe auskommen.

Aldi in NRW: Das erwartet die Kunden

Und was erwartet die Kunden in dem Zelt? „Dieses wird eine Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern haben, auf der Kunden und Kundinnen das gewohnte Aldi-Sortiment finden werden“, heißt es. Auch ausreichend Parkplätze soll es laut dem Unternehmen am Zelt geben. Das Verkaufszelt steht voraussichtlich bis zur Fertigstellung des neuen Marktes und bis zur dessen Eröffnung zur Verfügung.

