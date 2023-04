Aldi mit großen Änderungen bei Lebensmitteln – das kommt auf Kunden zu

Bei Aldi und anderen Supermärkten kommt es immer wieder zu Änderungen im Sortiment. Die Gründe dafür sind unterschiedlichster Natur.

Nun hat Aldi sich dazu entschieden, erneut große Änderungen vorzunehmen. Bei manchen Kunden dürfte dieser Entscheidung für Luftsprünge und große Freude sorgen. Aber es werden wohl auch Produkte wegfallen.

Aldi mit großer Neuerung bei Lebensmitteln

Dass nicht alle Produkte bei Aldi und anderen Discounter-Ketten für immer im Sortiment bleiben, ist bekannt. Da wäre zum einen die Saison- oder Angebotsartikel, die sowieso nur in einem bestimmten Zeitraum angeboten werden. Zum anderen wird aber auch immer wieder am dauerhaften Sortiment gefeilt. Produkte, die sich gut verkaufen bleiben, andere fliegen raus. Nun hat sich Aldi dazu entschieden, einen großen Schritt zu machen.

Demnach soll künftig „nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar“ werden. Zu diesem Zweck soll das Angebot erweitert, aber auch überarbeitet werden. Beispielsweise soll weniger Salz und Zucker in den Lebensmitteln sein. „Schon heute hat Aldi Süd den Zuckergehalt in Müslis bereits um 20 Prozent reduziert. Der Salzgehalt in Pizzen wurde um 15 Prozent reduziert. Bis Ende 2025 wird Aldi Süd die Zucker- und Salzgehalte für sechs weitere Warengruppen anhand festgelegter Grenzwerte reduzieren“, heißt es im Ernährungsreport des Discounters.

DIESE Kunden dürfen sich besonders freuen

Besonders bei den veganen Produkten möchte Aldi nachlegen. Bis Ende 2024 sollen über das Jahr verteilt 1.000 pflanzenbasierte, vegane Produktsorten im Standard-, Saison- und Aktionssortiment verfügbar sein. Auch die heimische Landwirtschaft soll unterstützt werden und mehr Bio-Produkte angeboten werden.

Bei seinen Eigenmarken soll der Nutri-Score (freiwillige Nährwertkennzeichnung) bis 2024 auf allen Produkten zu sehen sein. Diese sollen dann auch immer den besten Score im Vergleich zu den Markenprodukten haben. Aldi hat sich also viel vorgenommen.