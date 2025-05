A52 zwischen Düsseldorf und Essen dicht – Staugefahr am Wochenende

Die Sonne scheint und das Wochenende naht – klar, dass da viele auf Google Maps & Co. schauen, wohin sie fahren können. Immerhin eignet sich das gute Wetter perfekt für einen kleinen Ausflug.

Das hört sich ja gut an, aber an diesem Wochenende solltest du die A52 zwischen Düsseldorf und Essen besser meiden. Laut den Verkehrsprognosen könnte es dort zu extremeren Staus als üblich kommen.

A52: Vollsperrung bei Essen – weitere Sperrungen sind geplant

Dafür ist aber nicht eine weitere Baustelle oder eine Fahrstreifen-Sperrung der Grund, sondern eine Vollsperrung! Von Freitag, 16. Mai, 23 Uhr, bis Montag, 19. Mai, 5 Uhr, wird nämlich die A52 zwischen den Ausfahrten Essen-Haarzopf und Essen-Rüttenscheid in beide Richtungen voll gesperrt.

Laut der Autobahn GmbH ist der Grund für die Sperrung der Rückbau der Fußgängerbrücke an der Norbertstraße, die über die A52 verläuft. Dort wird nämlich jetzt die Brücke abgerissen, weil sie nicht nur 50 Jahre alt ist, sondern auch erhebliche Mängel aufweist.

++ A1 und A45 im Ruhrgebiet: Autofahrer brauchen starke Nerven – Autobahnkreuz gesperrt ++

Die Autobahn GmbH will im Herbst mit dem Neubau der Brücke anfangen. Auch dann wird die Autobahn noch mal beidseitig gesperrt werden müssen. Hinzu kommt, dass ab Montag (12. Mai) die Norbertstraße, die nördlich und südlich zur A52 verläuft, halbseitig gesperrt wird.

Auch die Bushaltestelle „Polizeischule“ (Süd) ist ab Montag außer Betrieb, weil der Baustellenbereich für Fuß- und Radverkehr gesperrt wird. Diese Maßnahmen sind Teil der Vorbereitung für den Rückbau der Brücke.

A1 bei Leverkusen: Bauarbeiten bei der Leverkusener Rheinbrücke

Aber das ist noch nicht alles: Auch die A1 bei Leverkusen ist an diesem Wochenende gesperrt. Genauer gesagt geht es um den Abschnitt zwischen Leverkusen-West und Leverkusen. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten in der Nähe der neuen Leverkusener Rheinbrücke. Aber keine Sorge, du musst nicht zu Hause bleiben und in den sauren Apfel beißen, sondern kannst die Sperrungen auch umfahren.

Fahrer, die auf der A1 in Richtung Koblenz unterwegs sind, können so zum Kreuz Leverkusen-West weiterfahren und dann auf die A59 in Richtung Düsseldorf wechseln. Wenn du noch weiterfahren willst, könntest du von dort bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Rheindorf fahren und von da aus auf die A59 bis zum Kreuz Leverkusen-West zurück.

Oder: Statt der Umleitungen könnten Verkehrsteilnehmer auch die Rheinfähre zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel nutzen. Die Fähre fährt immer am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Es ist also klar: Es herrscht nicht nur wegen der bestehenden Baustellen Staugefahr, sondern auch wegen neuer Sperrungen. Also, entweder du verschiebst deinen Ausflug oder du behältst einen kühlen Kopf und nimmst genügend Snacks und Getränke mit – sozusagen Nervennahrungen, wenn man etwas länger steht.