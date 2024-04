A46 in NRW: Furchtbares Unglück ++ Fahrer tot ++ Lange Sperrung

Tödlicher Unfall auf der A46 am Mittwoch (17. April) in NRW. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein Autofahrer mit seinem weißen Skoda Enyaq am späten Abend an der Raststätte Vierwinden bei Grevenbroich verunglückt.

Demnach soll der Skoda-Fahrer auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss unterwegs gewesen sein. An der Raststätte in NRW muss der Autofahrer dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

A46 in NRW: Auto rast in LKW

Aus bislang ungeklärter Ursache rauschte der Wagen in das Heck eines parkenden Lkw. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Rettungskräfte eilten zum Einsatzort, um den Fahrer aus dem Wrack zu befreien. Doch ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Feuerwehr benötigte in der Folge schweres Gerät, um das eingeklemmte Todesopfer aus dem demolierten Auto zu befreien. Währenddessen begab sich ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei auf Spurensuche, um die Ursache für den Unfall zu ermitteln. Dazu wurde die Raststätte Vierwinden für mehrere Stunden gesperrt werden.



Das Auto war nach dem Unfall auf der A46 in NRW kaum noch zu erkennen. Foto: Patrick Schüller

Polizei entdeckt vielsagende Spuren

Die Spuren am Unfallort deuten darauf hin, dass der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Rastplatz gefahren war. Bereits in der Einfahrt der Raststätte waren mehrere Leitelemente zur Fahrbahnbegrenzung aus der Verankerung gerissen. Wenige Meter hinter der Einfahrt sollte es dann krachen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Möglicherweise könnten unwetterartige Regenfälle eine Rolle gespielt haben. Die waren auch der Grund für einen folgenschweren Unfall auf der A2 in NRW am Mittwochabend. Dort kam es zu einer Massenkarambolage mit mehr als zehn beteiligten Fahrzeugen. Mindestens eine Person schwebt in Lebensgefahr. Mehr dazu hier >>>