A45 in NRW: Fleisch-Laster sorgt für Chaos ++ Fahrer schwer verletzt

Auf der A45 in NRW herrschte am Montagmorgen (18. März) Verkehrschaos. Grund dafüf war ein schwerer Unfall auf der betroffenen Autobahn-Strecke.

Nach ersten Informationen von DER WESTEN ist ein mit 19 Tonnen Schinken beladener Sattelzug 1.000 Meter vor der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord verunfallt und umgekippt. Die A45 in Richtung Frankfurt musste ab Hagen-Süd komplett gesperrt werden. Zusätzlich wurde die Auffahrt Hagen-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

A45 in NRW: Fleisch-Laster umgekippt – Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es um kurz nach 7 Uhr etwa zu dem heftigen Unfall auf der A45 in NRW. Bislang sei der Unfallhergang noch nicht geklärt, doch Fakt ist, dass der Lkw bei der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord letztlich komplett umkippte.

Der Fahrer aus dem auf der Seite liegenden Fleisch-Laster wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Tonnen Schinken landeten auf der Fahrbahn.

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es bereits eine Woche zuvor. Auf der A2 bei Castrop-Rauxel verunglückte ebenfalls ein Laster, der mehrere Tonnen Schinken geladen hatte. Die verstreuten Fleischteile sorgten auch hier für ein Verkehrschaos.

A45: Unfall von Schweine-Laster. Foto: ALEX TALASH

Sperrung ging bis in den Abend

Und auch an diesem Montagmorgen werden die Autofahrer starke Nerven beweisen müssen. Denn die A45 in Richtung Frankfurt musste ab Hagen-Süd komplett gesperrt werden. Zu Beginn war die Fahrbahn sogar in Richtung Dortmund gesperrt, doch seit 8 Uhr etwa läuft der Verkehr hier wieder.

Für die Fahrtrichtung Frankfurt wurden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. An der Anschlussstelle Hagen-Süd wurde der Verkehr umgeleitet. Die Sperrung zog sich bis in die Abendstunden hinein. Doch jetzt schreibt die Polizei auf „X“: Die Sperrung wurde komplett aufgehoben und beide Fahrstreifen können wieder befahren werden. Wir wünschen eine gute Fahrt!“ Da können wir uns nur anschließen.